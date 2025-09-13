 Vilniaus centre ir Trakų rajone apiplėšti du vyrai

Vilniaus centre ir Trakų rajone apiplėšti du vyrai

2025-09-13 10:28
BNS inf.

Vilniaus centre bei Trakų rajone, Lentvaryje, apiplėšti du vyrai, šeštadienį pranešė policija.

Vilniaus centre ir Trakų rajone apiplėšti du vyrai / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Jos teigimu, penktadienio naktį sostinėje, V. Kudirkos aikštėje, kilus konfliktui, nepažįstami asmenys sumušė bei apiplėšė 2000 metais gimusį vyrą.

Iš nuketėjusiojo pagrobta kuprinė, kurioje buvo nešiojamas kompiuteris „HP Omen16“, piniginė su asmens dokumentais, bankų mokėjimo kortelėmis, 20 eurų bei kiti daiktai.

Bendras nuostolis siekia apie 1,8 tūkst. eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Tuo metu Trakų rajone, Lentvaryje, du asmenys užpuolė ir sumušė neblaivų 1966 metais gimusį vyrą bei pavogė jo piniginę, kurioje buvo apie 190 eurų.

Nukentėjusiam nustatytas 1,79 promilių girtumas. Jis nuvežtas į ligoninę.

Surinkta medžiaga dėl apiplėšimo. 

