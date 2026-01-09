 Vilniečių gruodžio sąskaitos už šilumą – mažesnės nei prieš metus

2026-01-09 15:14
ELTOS inf.

Vilniečių šildymo sąskaitos už gruodį vidutiniškai 7 proc. mažesnės nei prieš metus, skelbia centralizuotos šilumos tiekėja Lietuvoje „Gijos“. Todėl, pasak bendrovės, 50 kvadratinių metrų buto šildymo renovuotame daugiabutyje vidutinė sąskaita sieks apie 56 eurus, o seno – 94 eurus. 

Vilniečių gruodžio sąskaitos už šilumą – mažesnės nei prieš metus / Freepik.com nuotr.

Gruodį šilumos kilovatvalandė sostinėje kainavo 8 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu – 7,36 ct/kWh be PVM arba 8,02 ct su 9 proc. PVM.

„Gruodžio mėnesio sąskaita už 50 kv. m. buto šildymą energetiškai efektyviame daugiabutyje siekia 32 Eur, pernai – 34 Eur, renovuotame daugiabutyje vidutinė sąskaita yra apie 56 Eur, pernai – 60 Eur. Nerenovuotame daugiabutyje gyvenantys klientai vidutiniškai už šildymą mokės 94 Eur, praėjusį šildymo sezoną – 102 Eur“, – pranešime sakė „Gijų“ Klientų komandos vadovė Rūta Jasiulionienė.

Bendrovės teigimu, sąskaitų už šildymą dydį lėmė šilumos kaina ir suvartojamas šilumos kiekis, kintantis priklausomai nuo lauko oro temperatūros, energetinio šildomo pastato efektyvumo ir individualių vartojimo įpročių. 

