Vilniečių gruodžio sąskaitos už šilumą – mažesnės nei prieš metus

Gruodį šilumos kilovatvalandė sostinėje kainavo 8 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu – 7,36 ct/kWh be PVM arba 8,02 ct su 9 proc. PVM.
„Gruodžio mėnesio sąskaita už 50 kv. m. buto šildymą energetiškai efektyviame daugiabutyje siekia 32 Eur, pernai – 34 Eur, renovuotame daugiabutyje vidutinė sąskaita yra apie 56 Eur, pernai – 60 Eur. Nerenovuotame daugiabutyje gyvenantys klientai vidutiniškai už šildymą mokės 94 Eur, praėjusį šildymo sezoną – 102 Eur“, – pranešime sakė „Gijų“ Klientų komandos vadovė Rūta Jasiulionienė.
Bendrovės teigimu, sąskaitų už šildymą dydį lėmė šilumos kaina ir suvartojamas šilumos kiekis, kintantis priklausomai nuo lauko oro temperatūros, energetinio šildomo pastato efektyvumo ir individualių vartojimo įpročių.
Naujausi komentarai