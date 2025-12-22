„Norfos“ labdaros ir paramos fondas: laikas apžvelgti 20-ies metų gerus darbus

D. Dundulis teigia, kad, matyt, „Norfos mažmena“ ir „Rivona“ yra tarp nedaugelio įmonių ir galbūt vienintelės iš mažmeninės prekybos tinklų, kurios taip planingai ir kryptingai kelis dešimtmečius dirba teikdamos paramą ir labdarą.
„Tačiau realybė tokia, kad nesvarbu, kiek paramos ir labdaros skiria „Norfa“ ir „Rivona“, mes galime patenkinti tik labai mažą dalį prašančių juridinių ar fizinių asmenų. Pagalbą žmonėms suteikiame įgyvendindami projektą „Norfai rūpi“, kurį vykdome kartu su „Delfi“. Čia yra polapis, kuriame surašytos paramos teikimo taisyklės, o prašymus internete gali užpildyti ir teikti visi šalies gyventojai ir įmonės.
Labdarą padeda dalyti ir Kalėdų Senelis
D. Dundulis pasakoja, kad kas mėnesį projektui „Norfai rūpi“ skiria 20 tūkst. eurų, o vienkartinės paramos dydis gali būti nuo 300 iki 3 tūkst. eurų. Iki š. m. gruodžio projektas „Norfai rūpi“ gavo per 740 prašymų, paramai buvo skirta beveik 79 tūkst. eurų.
Projektas „Norfai rūpi“ bus tęsiamas ir prašymus galima teikti iki 2026 m. gegužės. Sprendimus dėl paramos skyrimo priima atrankos komisija.
Anot D. Dundulio, sulaukiama nemažai prašymų paremti pasilinksminimus: „Manau, kad padėti reikia ištikus bėdai, parama gali būti skirta sveikatos, mokslo ar švietimo, kultūros, meno, sporto, aplinkosaugos ar socialinės globos srityje, bet pramoginių renginių neremiame – norintys pasilinksminti turi patys užsidirbti.“
Jis taip pat primena, kad „Norfos“ iniciatyva vyksta akcija „Padovanok Kalėdas“. „Norfos“ leidiniuose Nr. 24 ir 25 bei tinklapyje PadovanokKaledas.delfi.lt publikuojamos specialios laiškų formos, kurias kviečiama užpildyti ir paprašyti svajonių dovanos sau arba artimajam, o gal net darželiui, mokyklai ar tiems, kuriems reikalinga pagalba ir šventinė šiluma. „Norfos“ padedamas Kalėdų Senelis atrinks dešimt laiškų ir padovanos Kalėdų dovanų, kurių vaikai linki kitiems, taip pat dešimt svajonių dovanų laiškų autoriams – vaikams.
Šiemet labdarai ir paramai – per 2 mln. eurų
„Norfos“ labdaros ir paramos fondas kartu su visa įmonių grupe tiems, kuriems reikalinga pagalba, ją teikia visus metus. Pernai labdarai ir paramai fondas pinigų ir prekių skyrė už 1,655 mln. eurų, o šiemet ši suma, planuojama, perkops 2 mln. eurų. Per beveik vienuolika š. m. mėnesių jau buvo skirta apie 640 tūkst. eurų piniginės paramos. Didžiausios paramos sulaukė kultūros ir meno institucijos – beveik 370 tūkst. eurų, sporto organizacijos – 130 tūkst. eurų, socialinės paramos įstaigos ir projektai – apie 49 tūkst. eurų, religinės organizacijos – per 10 tūkst. eurų ir kt. Pvz., Molėtų rajono savivaldybei buvo skirta per 56 tūkst. eurų vaikų žaidimų aikštelei įrengti.
Be finansinės paramos, „Norfos mažmena“ įvairiai paramai šiemet dar skyrė įvairių prekių daugiau kaip už 1,215 mln. eurų – tai parama per įvairias organizacijas, kurios rūpinasi socialiai remtinais, nepasiturinčiais gyventojais, taip pat parama švietimo įstaigoms, pvz., „Rivonos“ gaminamais valgomaisiais ledais ir pan.
Paramą padiktuoja ir laikmetis
„Taip jau susiklostė, kad „Norfos“ paramos ir labdaros fondas daugiausia lėšų skiria kultūros paramai. Planuojame, kad ir kitąmet kultūros įstaigas remsime labiausiai“, – teigė D. Dundulis.
„Nors savo paramos planus dėliojamės iš anksto, bet dalį mūsų labdaros ir paramos fondo sprendimų diktuoja laikmetis. Pvz., 2019 m. parėmėme Alytaus gaisrininkus, kurie kovojo su ypač dideliu gaisru padangų perdirbimo gamykloje; 2020 m. prasidėjus COVID-19 pandemijai Lietuvos medikams reikalingoms apsaugos priemonėms ir medicininei įrangai vos per kovą–balandį buvo skirta paramos daugiau kaip už 640 tūkst. eurų; 2022 m. teikėme paramą nuo karo pasitraukusiems ukrainiečiams – ji sudarė per 250 tūkst. eurų; prieš tai parėmėme Lietuvos pasieniečius kovoje su nelegaliais migrantais“, – pasakojo „Norfos mažmenos“ valdybos pirmininkas D. Dundulis.
Ragina kreiptis dėl paramos maisto produktais
„Priešingai nei daugelis mažmeninių prekybos tinklų, mes paramą produktais teikiame ne centralizuotai, o pagal regioninį principą septyniolikai organizacijų, kurios maistą išdalija tiems, kuriems jo labiausiai reikia, – paaiškino „Norfos“ vadovas. – Tokio principo tikslas – kad maisto prekės, dažnai besibaigiančio galiojimo, kuo greičiau pasiektų tuos, kuriems jos skirtos. Taip išvengiame papildomo transportavimo į centrinį labdaros sandėlį, o paskui produktų grąžinimo per visą Lietuvą į regioną.“
D. Dundulis akcentuoja, kad, deja, dar yra parduotuvių, kuriose „Norfa“ neturi sutarčių su organizacijomis, besirūpinančiomis parama maisto produktais socialiai remtiniems žmonėms.
„Jei kreiptųsi labdaros organizacijos iš Akmenės, Alytaus, Biržų, Druskininkų, Ignalinos, Kaišiadorių, Klaipėdos, Marijampolės, Mažeikių, Tauragės, Vilkaviškio ir kitų miestų ir miestelių, kuriuose veikia „Norfos“ parduotuvės, bet neturime sutarčių dėl labdaros maisto produktais, mes, tikiuosi, galėtume jas periodiškai paremti maisto produktais. Tad laukiame labdaros ir paramos organizacijų kreipimųsi dėl paramos maisto produktais e. paštu [email protected]“, – ragino „Norfos“ vadovas.
Sėkmingas verslas turi dalytis
„Sėkmingas verslas privalo dalyvauti visuomenės ir bendruomenių gyvenime, prisidėti prie kylančių problemų sprendimų ir bendruomenėse, ir parama konkretiems žmonėms, – sakė D. Dundulis, paklaustas, kodėl jau daugiau kaip 20 metų jo vadovaujamos įmonės rūpinasi labdara ir parama. – Galiu prisipažinti, kad mane apima pasididžiavimo jausmas, kad nė viena kita įmonė neremia kultūros taip, kaip tai daro „Norfos“ paramos ir labdaros fondas. Šią paramą kultūros įstaigoms tęsiame jau šešti metai. Tęstinumas – geras dalykas.“
Pasak „Norfos“ vadovo, nors jo vadovaujamų įmonių parama kultūrai jau tapo įprasta kasdienybe ir net nepastebima, bet „Norfa“ dėl to tapo gerokai žinomesnė ir siejama su profesionaliausia kultūra. Taip pat dėl vykdomo ilgalaikio projekto – jautrios ir socialiai atsakingos iniciatyvos „Norfai rūpi“ – šis mažmeninis prekybos tinklas išgarsėjo kaip ypač padedantis tiems, kurie susiduria su gyvenimo iššūkiais, turi, atrodo, neišsprendžiamų rūpesčių ar neįgyvendinamų svajonių. Projektas „Norfai rūpi“ suteikia materialinę pagalbą tiems, kam jos tikrai reikia.
