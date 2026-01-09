Sniegas paralyžiavo kelius: iš Vilniaus į Kauną – per keturias valandas

Gyventojai į mobiliuosius telefonus penktadienį gavo pranešimus, kuriais Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) ragino atsisakyti nebūtinų kelionių, o prireikus važiuoti – pasirinkti saugų greitį.
Tokių raginimų netrūksta ir socialiniuose tinkluose – vilniečiai dėl milžiniškų spūsčių ragina vieni kitus likti namuose.
„Visas miestas stovi, geriau likite namie, kas ruošiasi važiuoti!“ – feisbuke patarė vienas vyras.
Štai kelyje Vokė–Vilnius vairuotojai irgi stoviniuoja ilgose eilėse.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas
„Norite susigadinti penktadienį – važiuokite... O jei važiuojate, įsidėkite „veilokus“, kailinius ir užkąsti ką nors“, – savo patirtimi dalijosi kitas vyras.
Kiek anksčiau Vilniaus policijos Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja dienai.lt pasakojo, kad spūstys daugiausiai susidaro dėl sunkiasvorių transporto priemonių, kurios dėl sniego dangos neužvažiuoja į įkalnes ir taip užblokuoja kelius.
Vilniečiai dalijosi, kad sunkvežimiai nepakyla į Ozo kalną, taip pat Ukmergės gatvėje, o važiuojant nuo Grigiškių link Vilniaus eismą sustabdė net penki sunkvežimiai.
Netrūko ir pasipiktinusių kelininkais, mat mieste ne tik sninga, bet ir pusto, tad besitęsiant pūgai, gatvės išlieka padengtos sniegu.
„Oro sąlygas matėte? Per porą minučių viską užpusto, nepastatysi kiekvienoje gatvėje po mašiną valymo. Taip kad kliaukitės sveiku protu ir vairuokite atsakingai“, – kitus protino vyras.
Kiek anksčiau bendrovės „Grinda“ direktorius Jonas Davidavičius tikino, kad įmonė sudėtingoms oro sąlygoms buvo pasiruošusi jau vakar, tačiau, anot jo, valymo kokybę apsunkina gausus eismas sostinės gatvėse – jos pilnos automobilių, todėl įranga turi judėti lėčiau, vietomis sniegas spaudžiasi ir virsta ledu.
Tiesa, įmonei į pagalbą atėjo pareigūnai. Kaip sakė J. Samorokovskaja, policijos pareigūnai palydi kelių priežiūros priemones barstytuvus, kad šie greičiau pravažiuotų ir sušvelnintų esamą situaciją.
Anot sostinės savivaldybės Miesto aplinkos skyriaus vedėjo Gintaro Runovičiaus, pilnai nuvalyti sniegą mieste numatoma tik rytoj po pietų, pasibaigus pūgai – iki tol gatvės ir šaligatviai toliau bus intensyviai valomi.
