Dirbtinis intelektas ir patyrę specialistai – saugumo garantas visą parą

Modernus stebėjimo centras, sprendžiantis problemas dar joms neįvykus
Naktį jūsų telefone sušvinta pranešimas – „Aptiktas judesys prie namo.“ Nors esate už šimtų kilometrų, ramybę suteikia žinojimas, kad situaciją galite patikrinti vos keliais paspaudimais. Jei tai tik klaida – atsakymą gaunate iškart. Jei pavojus realus – greitojo reagavimo ekipažas jau pakeliui.
Būtent taip veikia „Ekskomisarų biuras“. Modernus stebėjimo ir valdymo centras dirba be poilsio – 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Čia naujausios technologijos ir patyrę profesionalai susilieja į vieną komandą, kad pavojai būtų ne tik pastebėti, bet ir neutralizuoti dar jiems neišaugus į rimtą grėsmę.
Dirbtinio intelekto sistemos realiuoju laiku analizuoja vaizdo medžiagą, geba atskirti įprastą veiklą nuo įtartinos ir akimirksniu įspėja klientus. Tokie algoritmai eliminuoja klaidingus suveikimus, leidžia taupyti darbuotojų laiką ir užtikrina, kad į tikrus pavojus būtų reaguojama žaibiškai.
Pavyzdžiui, jei kamera užfiksuoja objektą namo teritorijoje, sistema gali atskirti, ar tai medžio šakos, ar gyvūnas, ar žmogus ir pranešti apie galimą pavojų dar prieš jam tampant realia problema.
Greitai ir užtikrintai
Saugumo srityje kiekviena sekundė turi kainą. Todėl vienas iš didžiausių „Ekskomisarų biuro“ privalumų – automatizuota greitojo reagavimo ekipažų valdymo sistema. Ji realiu laiku vertina ekipažų užimtumą, eismo sąlygas, kamščius ir atvykimo laiką. Rezultatas? Į įvykio vietą visada siunčiamas tas ekipažas, kuris gali pasiekti jus greičiausiai.
Tokiu būdu reakcijos laikas sutrumpinamas iki minimumo, o pagalba tampa ne pažadu, o garantija.
Ši sistema jau ne kartą padėjo išvengti nuostolių. Pavyzdžiui, viename Vilniaus name suveikus signalizacijai dėl bandymo įsilaužti, artimiausias ekipažas atvyko per kelias minutes – dar prieš įsibrovėliui spėjant praverti duris.
Vidutiniškai „Ekskomisarų biuro“ greitojo reagavimo ekipažai miestuose pasiekia objektus per 7–10 minutes, o regionuose – per 10–15 minučių. Tokie rodikliai leidžia klientams jaustis saugiai, žinant, kad pagalba visada arti.
Apsauga kišenėje – „Būk ramus“ programėlė
Šiandien saugumas telpa į jūsų delną. „Ekskomisarų biuras“ klientams siūlo mobilią programėlę „Būk ramus“, kuri leidžia nuotoliniu būdu valdyti apsaugos sistemas, sekti pranešimus realiu laiku ir, svarbiausia, vos vienu paspaudimu aktyvuoti SOS mygtuką.
Tokiu atveju į įvykio vietą nedelsiant siunčiamas ginkluotas ekipažas – jūsų asmeninė pagalba, pasiekiama iš bet kur ir bet kada.
Ši funkcija praverčia ne tik keliaujant, bet ir būnant namuose. Pastebėjote įtartiną žmogų vaikštinėjantį prie jūsų kiemo? Vienas SOS paspaudimas – ir ekipažas jau pasirengęs patikrinti situaciją bei užkirsti kelią galimam nusikaltimui. Tai tarsi turėti saugumo garantą kišenėje – ramybę, kuri kasdien kartu su jumis.
Belaidės sistemos – apsauga be griovimo darbų
Šiuolaikinės apsaugos sistemos gali būti visiškai belaidės. Jokių papildomų laidų, jokių sienų ar grindų ardymų – tik greitas ir švarus įdiegimas. Todėl jos ypač tinka jau įrengtoms patalpoms, kuriose norisi daugiau saugumo, bet nesinori pradėti remonto darbų.
Visi signalizacijos komponentai veikia belaidžiu ryšiu, o pati sistema ne tik apsaugo nuo įsilaužimo, bet ir iš anksto įspėja apie gaisro ar vandens užliejimo pavojų.
Naudos pavyzdys – Kauno daugiabutyje įrengta belaidė sistema. Savininkams nereikėjo jokių remonto darbų, o vos po kelių mėnesių ji užfiksavo trūkusį vamzdį. Apie incidentą žmonės sužinojo dar būdami darbe – ir laiku išjungė vandenį, taip išvengdami brangiai kainavusio remonto.
Dronai – saugumo ateitis dideliems objektams
Didelių teritorijų ir stambių objektų apsaugą vis dažniau perima integruotos elektroninės sistemos, kuriose pagrindinį vaidmenį atlieka dronai ir pažangi vaizdo analitika.
Dronai su termovizinėmis kameromis leidžia stebėti teritorijas net visiškoje tamsoje, o dirbtinis intelektas automatiškai atpažįsta pašalinius asmenis ar įtartiną veiklą. Tai reiškia, kad grėsmės fiksuojamos iškart, o reagavimas tampa dar greitesnis ir tikslesnis.
Vienoje pramoninėje teritorijoje dronai padėjo užkirsti kelią kuro vagystei. Įsibrovėlius užfiksavęs dronas akimirksniu perdavė signalą į saugos tarnybos valdymo centrą, o greitojo reagavimo ekipažas buvo išsiųstas nedelsiant. Rezultatas – vagys sulaikyti nusikaltimo vietoje.
Dronai saugumo srityje – tai daugiau nei technologija. Tai naujas standartas, kai didžiulės teritorijos stebimos efektyviau, be milžiniškų žmogiškųjų resursų, o klientai gauna maksimalią apsaugą.
Patirtis ir nuolatinė plėtra
„Ekskomisarų biuras“ nuosekliai investuoja į savo plėtrą ir stiprina pozicijas visoje Lietuvoje, plečiant greitojo reagavimo ekipažų, apsaugos sistemų montavimo ir aptarnavimo skyrius. Tai ne tik didžiausia saugos tarnyba šalyje – tai įmonė, turinti daugiau nei 30 metų patirtį bei nuolat tobulinanti technologijas ir paslaugas.
Klientai gali jaustis saugūs bet kuriuo paros metu, o pagalba – pasiekiama vos kelių minučių bėgyje. Kaip sako įmonės atstovai, svarbiausia ne tik greitai reaguoti į pavojų, bet ir užtikrinti, kad klientas visada žinotų: jo paties ir jo turtas saugumas yra patikimose rankose.
Nuolatinė plėtra ir patirtis reiškia vieną dalyką – saugumas čia ne tik pažadas, bet ir kasdienybė.
