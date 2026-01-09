 Tragiška garbaus amžiaus moters paieškų atomazga: po paros nuo dingimo rado negyvą

Ketvirtadienį Vilniuje dingusi garbaus amžiaus moteris rasta negyva.

„Deja, dingusi moteris rasta mirusi. Reiškiame užuojautą jos artimiesiems“, – penktadienį pranešė Vilniaus apskrities policijos pareigūnai. 

Kaip skelbta anksčiau, sausio 8 d. 9 val. 82-ejų moteris išėjo iš namų Karoliniškėse ir dingo. Apie jos paiešką socialiniuose tinkluose paskelbė ir artimieji. Jie sakė, kad dingusioji galėjo būti pasimetusi. Vaikšto be akinių ir lazdelės. „Pastebėjus ar užkalbinus moterį prašome neleisti jai nueiti”, – prašė artimieji.

Vilnietė paskutinį kartą buvo pastebėta Karoliniškėse, bet teigta, kad galėjo būti bet kurioje sostinės dalyje.

