Vilnių užklupus pūgai fiksuota per 60 eismo įvykių: situaciją sunkina ne tik snygis

„Pirmą eismo įvykį mieste fiksavome apie 6 val. ryto. Nuo tada stebime tas sudėtingesnes eismo sąlygas ir, 10 val. duomenimis, mūsų eismo valdymo centras yra fiksavęs apie 68 eismo įvykius. Paprastai tiek eismo įvykių sostinėje įvyksta per visą dieną, tad situacija tikrai yra apsunkėjusi“, – savivaldybėje žurnalistams penktadienį sakė „Susisiekimo paslaugos“ (JUDU) direktorė Loreta Levulytė-Staškevičienė.
„Situacija mieste tiek transportui, tiek pėstiesiems yra sudėtinga. Tiesa, penkios mieste dirbančios įmonės nelaukia snygio pabaigos – dirba be sustojimo nuo pat ankstaus ryto. Miesto šaligatviai valomi per mechanizmo plotį, kad kiek galima užtikrintų pėsčiųjų judėjimą. Pilnas išvalymas bus įmanomas tik pasibaigus snygiui, tačiau, kaip numatoma, jis tęsis iki rytojaus popietės, tad darbai iki tol tikrai nesustos“, – teigė savivaldybės atstovas G. Runovičius.
Tuo metu bendrovės „Grinda“ direktorius Jonas Davidavičius tikino, kad įmonė sudėtingoms oro sąlygoms buvo pasiruošusi jau vakar. Anot jo, dabar valymo kokybę apsunkina gausus eismas sostinės gatvėse – jos pilnos automobilių, todėl įranga turi judėti lėčiau, vietomis sniegas spaudžiasi ir virsta ledu.
„Šitam reiškiniui „Grinda“ buvo pasiruošusi jau vakar – iki vidurnakčio darėme prevencinį barstymą, o snygiui prasidėjus visi mechanizmai dirba be sustojimo, planuojame dirbti dar pusantros paros ir sniegą sutvarkyti iki galo. Dabar pagrindinėse gatvėse yra stumiamas sniegas ir barstomas smėlio-druskos mišinys“, – kalbėjo J. Davidavičius.
„Tikimės, kad gyventojai mato ir supranta, kas per situacija yra keliuose, nes sudėtinga yra tai, kad ne tik sninga, bet pikinės valandos ir gatvės yra pilnos automobilių. Todėl gatves išvalyti ir atlikti savo darbą yra sunkiau. Tikimės, kad po nakties situacija bus geresnė“, – tikino bendrovės direktorius.
Kaip skelbta anksčiau, sostinėje be perstojo gausiai sningant, miesto gatves iš viso valo 312 mažosios ir didžiosios technikos mašinų, pranešė vietos savivaldybė.
Pasak jos, šiuo metu valymo technika dirba intensyviausio eismo gatvėse, o IV–V lygio gatvėms bus pasitelkti greideriai iš papildomų rangovų. Nuslūgus transporto pikui, nuvalytas gatves ketinama barstyti smėlio ir druskos mišiniu.
Savivaldybė pažymi, kad dėl sudėtingų eismo sąlygų mieste galimi viešojo transporto vėlavimai nuo 15 iki 40 minučių.
Sudėtingiausia eismo situacija šiuo metu fiksuojama Geležinio Vilko, Ukmergės, Gariūnų, Pavilnionių, Ozo, Kalvarijų, Kareivių, Liepkalnio, Olandų, Narbuto gatvėse, taip pat Laisvės ir Pilaitės prospektuose, Eišiškių ir Molėtų plentuose, Juodajame kelyje ir kituose.
Kaip skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, penktadienio dieną vietomis, daugiausia Pietryčių Lietuvoje, sniegas. Vyraus šiaurės rytų, šiaurės vėjas, jo gūsiai sieks 9–14 m/s, kai kur –15–17 m/s. Oro temperatūra nukris iki 7–12 laipsnių šalčio.
Naujausi komentarai