Vilniuje bus įteikti svarbiausi savivaldybių metų apdovanojimai „Auksinės krivūlės“

Šiuos apdovanojimus organizuoja Lietuvos savivaldybių asociacija.
„Auksinės krivūlės“ bus įteiktos dvidešimtą kartą.
Per ceremoniją keturiolika ministerijų, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje, Lietuvos verslo konfederacijos ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovai paskelbs konkrečiose srityse labiausiai pasižymėjusias savivaldybes.
Tradiciškai šventės metu „Auksinės krivūlės“ riterio ženklu bus apdovanoti ir asmenys, ypač nusipelnę Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui.
Lietuvoje yra 60 savivaldybių.
Naujausi komentarai