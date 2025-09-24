 Startuoja pirmoji Vilniaus piliečių asamblėja: diskutuos judumo klausimais

2025-09-24 11:49
Pranešimas spaudai

Rugsėjo 24 d. 18 val. pirmą kartą susirinks demokratinės loterijos būdu (angl. sortition) atrinkti pirmosios Vilniaus piliečių asamblėjos dalyviai. Asamblėjos atidarymo vakaras skirtas susipažinimui ir dalyvių pasveikinimui. Stebintys asamblėjos atidarymo renginį nuotoliu išgirs miesto vadovų sveikinimo kalbas, asamblėjos pristatymą bei kodėl Vilnius ėmėsi ją organizuoti.

Renginio transliacijos nuoroda: https://youtube.com/live/zSBu55AvTqg

Vilniaus piliečių asamblėjos tema – judumas. Penkis rugsėjo – lapkričio mėn. šeštadienius 43 asamblėjos dalyviai diskutuos klausimu – kaip pasiekti, kad Vilniuje dažniau rinktumėmės keliauti viešuoju transportu, dviračiu ir pėsčiomis, nepriklausomai nuo gyvenamos vietos? Asamblėjos tikslas – parengti rekomendacijas, kurios atspindėtų miestiečių balsą nagrinėjama tema ir perduoti jas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai. 

Atidarymo vakarą susirinkusiuosius sveikins Vilniaus miesto savivaldybės vicemeras Andrius Grigonis, Savivaldybės įmonės JUDU vadovė Loreta Levulytė-Staškevičienė ir vyriausioji miesto architektė Laura Kairienė.

Pranešimo autoriaus nuotr.

Renginyje taip pat prisistatys nepriklausoma ekspertų patariamoji grupė, kuri gegužės-liepos mėnesiais neatlygintinai rinkosi diskutuoti ir patarti, koks turinys apie darnų judumą turi būti pateikiamas asamblėjos dalyviams. Šią grupę sudarė devyni ekspertai – universitetų dėstytojai, urbanistai, darnaus judumo ekspertai, bendruomeninių organizacijų ir LR ministerijų atstovai.

Vienas iš patariamosios grupės darbo rezultatų – informacinis leidinys apie asamblėjos temą asamblėjos dalyviams. 

Su leidiniu galite susipažinti čia: https://pasitarkime.vilnius.lt/lt-LT/ideas/informacinis-leidinys-asamblejos-dalyviams?phase_context=3e781271-703d-47cb-88d7-94ea9b609c04

Daugiau informacijos apie Vilniaus piliečių asamblėją: https://pasitarkime.vilnius.lt/lt-LT/folders/asambleja2025 

