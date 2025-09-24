Startuoja pirmoji Vilniaus piliečių asamblėja: diskutuos judumo klausimais

Renginio transliacijos nuoroda: https://youtube.com/live/zSBu55AvTqg
Vilniaus piliečių asamblėjos tema – judumas. Penkis rugsėjo – lapkričio mėn. šeštadienius 43 asamblėjos dalyviai diskutuos klausimu – kaip pasiekti, kad Vilniuje dažniau rinktumėmės keliauti viešuoju transportu, dviračiu ir pėsčiomis, nepriklausomai nuo gyvenamos vietos? Asamblėjos tikslas – parengti rekomendacijas, kurios atspindėtų miestiečių balsą nagrinėjama tema ir perduoti jas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai.
Atidarymo vakarą susirinkusiuosius sveikins Vilniaus miesto savivaldybės vicemeras Andrius Grigonis, Savivaldybės įmonės JUDU vadovė Loreta Levulytė-Staškevičienė ir vyriausioji miesto architektė Laura Kairienė.
Renginyje taip pat prisistatys nepriklausoma ekspertų patariamoji grupė, kuri gegužės-liepos mėnesiais neatlygintinai rinkosi diskutuoti ir patarti, koks turinys apie darnų judumą turi būti pateikiamas asamblėjos dalyviams. Šią grupę sudarė devyni ekspertai – universitetų dėstytojai, urbanistai, darnaus judumo ekspertai, bendruomeninių organizacijų ir LR ministerijų atstovai.
Vienas iš patariamosios grupės darbo rezultatų – informacinis leidinys apie asamblėjos temą asamblėjos dalyviams.
Su leidiniu galite susipažinti čia: https://pasitarkime.vilnius.lt/lt-LT/ideas/informacinis-leidinys-asamblejos-dalyviams?phase_context=3e781271-703d-47cb-88d7-94ea9b609c04
Daugiau informacijos apie Vilniaus piliečių asamblėją: https://pasitarkime.vilnius.lt/lt-LT/folders/asambleja2025
Naujausi komentarai