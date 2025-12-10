 „Niekas neturėtų būti paliktas“: Gedimino prospekte rikiuojasi vežėjų vilkikai

„Niekas neturėtų būti paliktas“: Gedimino prospekte rikiuojasi vežėjų vilkikai

2025-12-10 11:30
Evelina Paškovskytė (BNS)

Nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“ trečiadienį Vilniuje rengiant protesto akciją dėl Minsko sulaikytų šimtų Lietuvos vilkikų, ryte Gedimino prospekte jų jau buvo apie 60, suskaičiavo BNS žurnalistė.

„Niekas neturėtų būti paliktas – grąžinkime Lietuvos vilkikus“, skelbia vežėjų plakatas, ant kai kurių vilkikų pakabinti juodi balionai.

Daugiausiai vilkikus išrikiavusių įmonių priklauso „Linavai“, tačiau BNS kalbinti vežėjai sako, kad tai neatspindi tikrovės, nes didžioji dalis Baltarusijoje įstrigusių vilkikų ir puspriekabių yra asociacijoms nepriklausančių įmonių turtas.

20 vilkikų ir puspriekabių valdančios įmonės „Almakso transportas“ direktorius Edgaras Buchvalovas sako, kad proteste jo įmonės vilkikų nėra, tačiau jis atvyko palaikyti akcijos, nes Baltarusijos režimas neišleidžia šešių įmonės mašinų ir dėl to bendrovė skaičiuoja 11 tūkst. eurų nuostolių.

„Šią dieną aš nematau valdžios jokių sprendimų. Jie nieko nedaro, tiktai šneka, sumažina skaičius, kad žmonės žinotų, kad ten (Baltarusijoje – BNS) stovi kuo mažiau vilkikų. Ką jie šneka, kad 180 krovininių transporto stovi, tai čia didžiausias melas, nes vien vilkikų yra dešimt kartų daugiau“, – BNS teigė E. Buchvalovas.

„Lietuva kreipėsi tik į Baltarusijos pasieniečius, kurie nieko nesprendžia, čia tas pats, kaip kreiptis į kažkokį pasienietį, kad jis atidarytų sieną. Juk valdžia turi spręsti tokius dalykus“, – pridūrė jis.

Eismas Gedimino prospekte nuo Alberto Goštauto gatvės iki Juozo Tumo-Vaižganto gatvės uždarytas.

Tegul
protestuoja, avigalviai, prie Beliruss ambasados, ko čia orą teršia????
0
0
Laisvės al. par
Priekyje vilkikų turėtų žygiuoti vilkikų savininkai, kurie siunčia vilkikus į Bielorūsiją ir pan šiknaskyles. Kad visi matytų kas tie durniai yra.
3
0
Alfukas
Atvaziuociau jeigu vyktų protestas dėl rimtų reikalų, o dabar viskas aišku, kas valdo Lietuvą
0
0
