Mikėnas: iš Baltarusijos muitinės prašome gauti visų sulaikytų vilkikų valstybinius numerius

„Kas mūsų galioje – kreipėmės į Tarptautinę vežėjų asociaciją (…), kurios nariai yra „Linava“ ir taip pat Baltarusijos nacionalinė (vežėjų – ELTA) asociacija BMA, su prašymu pateikti klausimus Baltarusijos muitinei, kokiu pagrindu yra laikomi vilkikai, ir labai norėtume gauti visus valstybinius numerius sulaikytų transporto priemonių, kad Lietuvoje nebūtų spekuliacijų dėl šio skaičiaus“, – LRT radijui ketvirtadienį po susitikimo su Seimo pirmininku sakė E. Mikėnas.
„Ar asociacija pajėgi (išspręsti situaciją – ELTA) – greičiausiai ne, bet Tarptautinė vežėjų asociacija turi teisę kiekvienos šalies muitinei užduoti klausimus“, – aiškino „Linavos“ vadovas.
Jis toliau kartojo „Linavos“ turimus duomenis, kad pasienyje įstrigę 4 tūkst. transporto priemonių, iš kurių 1,2 tūkst. – vilkikai.
Visgi Baltarusijos tarnybų duomenys rodo, kad yra įstrigę 1,8 tūkst. vilkikų ir 800 priekabų.
„Tas skirtumas turbūt susidaro dėl Lenkijos vežėjų, kurie yra užsiregistravę transporto priemonių, t. y. puspriekabių, Lietuvos registracijoje“, – aiškino E. Mikėnas.
Premjerė Inga Ruginienė jau teigė, kad vežėjų duomenis yra netikslūs, pasienyje iš tiesų yra įstrigę apie 300 vilkikų.
Po susitikimo su vežėjais parlamento vadovas Juozas Olekas teigė, kad valdžia palaiko verslo siekį greičiau susigrąžinti pasienyje sulaikytą turtą, taip pat tikino, kad Lietuva sieks spaudimą Minsko režimui daryti per JAV atstovus.
Anot E. Mikėno, susitikimas buvo dalykiškas, vežėjai jaučia valdančiųjų paramą dėl susidariusios situacijos.
„Tas bendradarbiavimas gražus su Seimu vyksta toliau“, – teigė „Linavos“ vadovas.
Baltarusijos pasienyje toliau laikant įstrigusius vilkikus, kitą savaitę „Linava“ ir kiti vežėjai planuoja protestą Vilniuje, jis turėtų vykti gruodžio 10 d. Vilniuje.
ELTA primena, kad dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komiteto (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Reaguojant į vis pasikartojančius incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vėliau Minsko režimas uždraudė lietuviškiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Siekiant užstrigusius vilkikus sugrąžinti į Lietuvą, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti anksčiau nei planuota, argumentuojant, kad situacija pagerėjo, kontrabandinių balionų srautai sumažėjo, tačiau užstrigę vilkikai iki šiol dar negali išvykti iš Baltarusijos teritorijos.
