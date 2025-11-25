Vilkikų vairuotojų vargai toliau nesibaigia: senka paskutinis kantrybės lašas

„Vežėjai diskutuoja, kad mokytojai protestuoja, kultūrininkai protestuoja, tik vežėjai, prievarta uždaryti Baltarusijoje, neprotestuoja. Aš apibūdinčiau situaciją taip: „Linava“ turbūt nesuvaldys vežėjų ir šiuo metu jų veiksmai nėra prognozuojami. Jeigu situacija nesikeis, kad ir kaip bebūtų gaila, galime sulaukti visko“, – antradienį BNS teigė „Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas.
„Reikalaujame konkrečių veiksmų – informuoti vežėjus, koks tikslus veiksmų planas Vyriausybės, Nacionalinio krizių valdymo centro. Prašome todėl, kad tas neaiškumas veda į neviltį vežėjus“, – pridūrė jis.
Savo ruožtu socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius tikina, kad Lietuva imasi visų įmanomų priemonių.
„Žinutė (vežėjams – BNS) tokia, kad valstybė daro viską, kad ištrauktų vežėjus ir jų turtą iš Baltarusijos teritorijos“, – žurnalistams antradienį Seime sakė M. Sinkevičius.
Anot E. Mikėno, Lietuvai praėjusį ketvirtadienį vėl atvėrus sieną krovininis transportas ir toliau nepajudėjo iš specialių aikštelių Baltarusijoje.
„Jokių naujienų neturime, situacija yra nepasikeitusi. Baltarusijos pusė tą patį kartoja, kad reikalauja konsultacijų (su Lietuva – BNS) Užsienio reikalų ministerijos lygyje“, – BNS antradienį ryte sakė E. Mikėnas.
Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso (TTLA) generalinis sekretorius Povilas Drižas antradienį BNS taip pat patvirtino, kad Lietuvos vilkikai nėra išleidžiami iš aikštelių ir negrįžta į Lietuvą.
Pasak E. Mikėno, bandydami išsisukti iš situacijos vežėjai keičia automobilių registraciją į latvišką: „Tam, kad išgyventų vežėjai, jie ieško išeities, būdų ir perregistruoja vilkikus, kaip pavyzdys, į Latviją.“
VSAT: vilkikai kol kas negrįžta
Pasak Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovo Giedriaus Mišučio, antradienio ryto duomenimis, įstrigę vilkikai su lietuviškais numeriais kol kas neįvažiuoja į Lietuvą.
„Per abu pasienio punktus vakar (pirmadienį – BNS) grįžo po maždaug 10 vilkikų su lietuviškais numeriais, bet tai yra tie krovininiai automobiliai, kurie nuo praėjusio ketvirtadienio buvo išvykę ir grįžo“, – BNS sakė G. Mišutis.
Anot jo, pasienio punktų pralaidumas didėja, per juos praleidžiami didesni automobilių srautai, tačiau laukiamų Lietuvos vilkikų nėra.
„Per parą per Medininkų pasienio punktą įvažiavo 53 krovininiai automobiliai, išvažiavo net 165, tai turbūt daugiausiai per tą laikotarpį nuo sienos atidarymo. Per Šalčininkus įvažiavo 47 krovininiai automobiliai, išvyko 76 vilkikai“, – teigė pasieniečių atstovas.
BNS rašė, kad užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Baltarusijos veiksmus neišleidžiant vilkikų ir toliau neužkardant kontrabandinių balionų pirmadienį vadino kombinuota ataka ir ragino Europos Sąjungą skubiau priimti naujas sankcijas.
Premjerė Inga Ruginienė pirmadienį sakė, kad Nacionalinio saugumo komisija artimiausiu metu rinksis svarstyti tolesnių būdų spręsti susidariusią situaciją. Kol kas neaišku, kada komisija posėdžiaus.
Ministrų kabinetas praėjusį trečiadienį nusprendė 10 dienų anksčiau nei planuota atverti sieną su Baltarusija. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo ketvirtadienio vidurnakčio.
Naujausi komentarai