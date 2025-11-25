Ministras apie Lietuvos vilkikų neišleidžiančią Baltarusiją: ji nėra civilizuoto pasaulio dalis

„Supraskime, kad Baltarusija nėra mūsų kaimynai latviai, lenkai ar kiti, kur yra civilizuotas pasaulis, kuriame vadovaujamasi teise ir tarptautine teise. Tai, kas vyksta Baltarusijoje su mūsų vežėjais – pažeidžia tarptautinę teisę. Vienos šalys laikosi tų taisyklių, o kitos – ne“, – LRT radijuje antradienį kalbėjo J. Taminskas.
Tiesa, Vyriausybės narys nepuolė vertinti lietuviškų bendrovių veiksmų bei sprendimų vykdyti savo veiklą Baltarusijoje ar per ją, tačiau neatmeta, kad tai darydami jie savanoriškai prisiima visas iškylančias rizikas.
„Esame demokratinė, laisva valstybė ir kiekvienas verslininkas pats priima sprendimą, kur ir kokia apimtimi vykdyti verslą. Jei jis nusprendė jį vystyti Rytų kryptimi – tai jo teisė. Tiesa, priimant tokį sprendimą, reikia prisiimti ir rizikas“, – tikino jis.
„Vežėjai jau sakė, kad važiavo, važiuoja ir toliau važiuos. Tai reiškia, kad jie įvertina rizikas ir vis tiek ketina vystyti, kiekvienas sprendimas yra gerbiamas. Tiesa, ką aš matau ir ką jie šiandien supranta, tos rizikos yra tokios, kokios dabar ir pasirodė. Tu važiuoji per Baltarusijos teritorijoje ir čia bet kurią minutę gali bet kas atsitikti. Ten nėra civilizuotas pasaulis, kuris vadovaujasi tarptautine teise“, – pakartojo J. Taminskas.
Ragina nekaitinti temperatūros dėl oro susisiekimo trikdžių
Pasak susisiekimo ministro, po kurio atsakomybių ribomis pakliūva ir šalies oro uostai, kontrabandinių balionų keliamos rizikos yra realios, tačiau Lietuva su kylančiais trikdžiais tvarkosi vis geriau ir situacija nėra tokia bloga, kaip skamba viešojoje erdvėje.
„Norėtųsi, kad tas negatyvus naratyvas ir nuolatinis kalbėjimas, kad yra blogai su Vilniaus oro uostu (baigtųsi – ELTA), nes tai neprisideda prie sostinės ar Lietuvos tarptautinio įvaizdžio. Nėra taip blogai, kaip bandoma nupiešti. (...) Juk žinome, kiek įvairių problemų, vėlavimų ir atidėjimų vyksta kituose pasaulio tarptautiniuose oro uostuose ir dėl to nieko neatsitinka“, – tikino J. Taminskas.
„Buvo pradžioje krizė, kai kelias paras iš eilės 6 valandoms buvo uždarytas Vilniaus oro uostas (VNO), tačiau dabar taip nėra. Nereikėtų tiek pūsti to burbulo ir kelti temperatūros vietoje, kur nereikia to daryti. (...) Situacija nėra tokia bloga, kad reikėtų tokį blogą vaizdą piešti. Tai nėra valstybiška“, – aiškino ministras.
Anot jo, papildomi VNO veiklos ribojimai šiuo metu nėra svarstomi, nes sostinės oro erdvės uždarymai paskutinėmis savaitėmis yra vis trumpesni.
„Nėra dirbama ties tuo, kad skrydžiai būtų perkelti į Kauną, ar kad būtų koreguojamas VNO skrydžių tvarkaraštis. Visas darbas vyksta ties tuo, kad oro uosta veikla nebūtų trikdoma. Mes turime priemones ir jos veikia, sudėlioti nauji algoritmai taip pat veikia, kad VNO veikla būtų kaip įmanoma mažiau trikdoma“, – teigė J. Taminskas.
Kaip sako ministras, kylančios problemos taip pat nepaveikia oro vežėjų susidomėjimo Lietuvos rinka, o dar šiais metais planuojama paskelbti apie naujas oro linijas, su kuriomis pradės bendradarbiauti VNO.
„Artimiausiu metu ateis naujas vežėjas į VNO. Jis vykdys reguliarius maršrutus. Planuojame informaciją paviešinti gruodžio mėnesį. Kitais metais atsiranda papildomi maršrutai iš Kauno į Rygą, skraidys „airBaltic“. Kalbamės, kad būtų padidintas dažnumas maršrutų iš Vilniaus į Briuselį, kadangi 2027 m. pirmininkausime. Tai pagrindinis fokusas“, – dėstė Vyriausybės narys.
„Mes ir oro uostai kalbamės su oro linijomis ir jos supranta šią situaciją. Viešojoje erdvėje kalbama tik tai, kad yra kontrabandiniai balionai ir dėl to yra nesaugu. Iš dalies taip, tačiau mes užtikriname tą saugumą, kai apribojame oro uosto veiklą, matydami bent menkiausią riziką civilinei aviacijai. Veikla yra apribojama vis trumpiau, algoritmai toliau derinami ir perdėliojami, kad viskas būtų efektyviau. Situacija valdoma, nekelkime temperatūros“, – darkart prašė J. Taminskas.
Šiuo metu nekalbama apie Kaliningrado tranzito stabdymą
Nors toliau tęsiasi Baltarusijos hibridinė ataka prieš Lietuvą, prie kurios kai kurių politikų nuomone prisideda ir Rusija, nėra svarstymų stabdyti tranzitą į Kaliningradą per Lietuvą, sako Susisiekimo ministerijos vadovas. Tiesa, jis neatmeta, kad tai galėtų būti viena iš priemonių, kuri galėtų būti išnaudota ateityje.
„Tranzitas į Kaliningradą per Lietuvą yra mūsų tarptautinis įsipareigojimas. Mes esame teisinė valstybė, kuri vadovaujasi tarptautine teise. Tokie pasvarstymai, juolab atitinkami veiksmai, jei būtų priimami – reikėtų gerai įsivertinti tarptautiniu teisės aspektu viską“, – svarstė J. Taminskas.
„Tai yra viena iš galimų priemonių ateityje, tačiau dabar tikrai neįsivaizduoju, kad tai galėtų būti viena iš svarstomų priemonių. Tai yra labai aiškiai ir griežtai apibrėžtose teisės ribose vykdomas tranzitas“, – apibendrino ministras.
Rudenį suintensyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautams, dėl kurių ne kartą sutriko oro uostų darbas, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždarė paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.
ELTA primena, kad spalio pabaigoje Lietuvai uždarius sieną, Minsko režimas uždraudė Lietuvoje registruotiems vilkikams judėti šalies viduje.
Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Praėjusią savaitę Lietuvos Vyriausybei atidarius sieną, Lietuvos vilkikai toliau įstrigę pasienyje su Baltarusija, dėl to Užsienio reikalų ministerija (URM) Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikė protesto notą.
Visgi vežėjų atstovai teigė – tai, kad vilkikai nėra išleidžiami į Lietuvą, nėra piktybinis Minsko režimo veiksmas, esą šiuo metu ruošiami tam reikalingi dokumentai.
Naujausi komentarai