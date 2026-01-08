Europos Kalėdų sostinėje šventė matuojama ne skaičiais, o patirtimis

„Vilnius 2025-aisiais įvertintas visos Europos Kalėdų sostinės titulu, todėl ruošdamiesi šventėms norėjome ne tik sustiprinti tradiciniais tapusius programos elementus, bet ir pradžiuginti miestiečius naujovėmis. Kalėdų miestelis tapo erdvesnis ir patogesnis, jame veikė dviaukštė karuselė, buvo įvesta daugkartinės taros sistema, o pačią kalėdiškiausią dieną įvairiose miesto vietose buvo galima atsiskaityti netikėta valiuta – kankorėžiais. Galime pasidžiaugti, kad išskirtinė atmosfera paliko gerą įspūdį tiek vilniečiams, tiek miesto svečiams iš Lietuvos ir užsienio“, – sakė Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.
Kalėdų miestelyje – klasikinė eglė ir tvarios naujovės
Šventinis sezonas prasidėjo pagrindinės Kalėdų eglės įžiebimu Katedros aikštėje. Trečius metus iš eilės puošiamas natūralus 16 metrų aukščio medis suspindo laikui nepavaldžiais klasikinių spalvų – raudonos ir auksinės – akcentais. Aplink žaliaskarę išsirikiavusios mažesnės eglutės simboliškai sujungė Europos Kalėdų ir Europos žaliosios sostinės titulus.
Šalia pagrindinės eglės įsikūręs Kalėdų miestelis išsiskyrė ne tik šventine atmosfera, bet ir tvariais sprendimais. Pirmą kartą festivalio „Kalėdos sostinėje“ istorijoje čia buvo įdiegta daugkartinių puodelių su užstatu sistema, leidusi reikšmingai sumažinti vienkartinių atliekų kiekį.
Visi Kalėdų miestelyje gėrimais prekiaujantys dalyviai naudojo tik daugkartinius puodelius, veikė specialūs taros surinkimo punktai – panaudoti puodeliai buvo plaunami, dezinfekuojami ir naudojami pakartotinai. Šis sprendimas tapo aiškiu ženklu, kad Europos Žaliosios sostinės vardas Vilniuje virto ne deklaracija, o realia praktika – šventė buvo kuriama atsakingai.
Viena ryškiausių šio sezono naujovių taip pat tapo dviaukštė kalėdinė karuselė Katedros aikštėje, kuri sukosi net 400 valandų. Šią pramogą išbandė beveik 30 tūkst. įvairaus amžiaus lankytojų.
Tradiciniai renginiai, jau pamiltos ir naujos pramogos
Patirti šventėms pasiruošusį miestą kvietė Kalėdų traukinukas, kuris įveikė apie 900 km ir Vilniaus senamiesčio gatvėmis pravežė virš 12 tūkst. keleivių.
Šventinį laikotarpį Vilniuje praturtino ir „Kaimynų Kalėdos“ – ši iniciatyva jau trečius metus skatina kaimynus susiburti prie seniūnijose įžiebtų eglučių. Visas 21-ą sostinės seniūniją aplankęs šventinis autobusiukas vilniečius vaišino skanėstais ir arbata.
Akcija „Maltiečių sriuba“ ir šįmet Šiuolaikinio meno centre bei Rotušės aikštėje vykusi 23-ioji Tarptautinė Kalėdų labdaros mugė dar kartą patvirtino, kad Kalėdos Vilniuje reiškia ir rūpestį kitais. Pastarosios metu surinkta 110 tūkst. eurų paramos, kuri buvo perduota 12 organizacijų, besirūpinančių vaikais, moterimis, senjorais ir socialiai pažeidžiamomis bendruomenėmis.
Žiemos sezono ritmą kūrė čiuožykla „Vilniaus ledas“ Rotušės aikštėje, jau sulaukusi daugiau nei 27 tūkst. lankytojų, tarp kurių ne tik vilniečiai bei svečiai iš kitų šalies miestų, bet ir turistai, į Lietuvą atvykę net iš 47 pasaulio šalių. Didelio susidomėjimo sulaukė kasdien vykę pirmieji du nemokami čiuožimo seansai, vienu metu priėmę iki 120 lankytojų ir suteikę galimybę žiemos pramogomis mėgautis platesnei auditorijai. Čiuožykla dirbs iki vasario 1 d., daugiau informacijos galima rasti čia.
Svarbiu šventinio sezono akcentu tapo ir 50-asis jubiliejinis Kalėdinis bėgimas, kuris šiemet subūrė rekordinį dalyvių skaičių – 4 568 bėgikus iš daugiau nei 20 valstybių.
Pirmąkart buvo organizuota Vilniaus kalėdiškiausia diena, kuri gruodžio 13 d. kvietė laukti švenčių su miestu ir vėl pasijusti vaiku. Skaičiuojama, kad pagrindinėse sostinės erdvėse – Katedros aikštėje, Pilies gatvėje, K. Sirvydo skvere ir Rotušės aikštėje – bendrai apsilankė daugiau nei 73 tūkst. žmonių.
„Į Vilniaus istoriją įrašėme naują šventinę tradiciją, kuri įtraukė ne tik vilniečius, bet ir miesto svečius. Kas šeštas Vilniaus kalėdiškiausios dienos dalyvis buvo užsienietis, todėl galime pasidžiaugti, kad mūsų sostinė vis dažniau pasirenkama šventinei kelionei“, – sakė Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovė Dovilė Aleksandravičienė.
Prie Vilniaus kalėdiškausios dienos jungėsi gausi sostinės bendruomenė. Kalėdine valiuta buvo galima atsiskaityti 40-yje skirtingų vietų, tarp kurių kavinės, restoranai, muziejai, viešbučiai ir kiti verslai siūlė ypatingas vaišes ar pramogas. Didelio dėmesio sulaukė ir specialus kalėdinis paštas – vos per vieną dieną išsiųsta daugiau nei 3 tūkst. atvirukų užsienyje gyvenantiems artimiesiems su linkėjimais iš 2025 metų Europos Kalėdų sostinės.
Žaliąją miesto tapatybę papildė „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ kartu su žygių organizatoriumi „Trenkturas“ surengtas kalėdinis Žaliosios sostinės žygis. Jis sutraukė 2 600 žygeivių iš Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų bei svečius iš Latvijos ir Italijos, šventinę nuotaiką dar labiau pagyvino net 315 kartu su šeimininkais keliavusių keturkojų.
Tvarus Naujųjų metų sutikimas ir švenčių pabaiga
Metų sandūroje sostinė dar kartą pasirinko tvarų Naujųjų metų sutikimą – be fejerverkų, bet su šiuolaikinio meno įkvėptu šviesų ir muzikos karnavalu. Jo epicentru tradiciškai tapo Vilniaus Arkikatedros varpinės bokštas, gruodžio 31-osios vakarą virtęs dinamiška vaizdo projekcijų scena, subūrusia pilną Katedros aikštę žiūrovų.
Šventinę programą simboliškai užbaigė teatralizuota Trijų Karalių šventė, vainikavusi „Vilniaus – Europos Kalėdų sostinės 2025“ sezoną.
„Šiemet „Kalėdos sostinėje“ buvo ne tik visiems atvira ir prasminga, Kalėdų dvasia alsuojanti šventė, bet ir ypatinga patirtis Vilniuje, kurioje tilpo klasikiniai Kalėdų simboliai, dešimtmečius puoselėjamos ir kuriamos naujos tradicijos, asmeniniai susitikimai, kaimynų susibūrimai sostinės bendruomenėse, daugybė pramogų ir nepamirštamų akimirkų, kurios sutelkė ir džiugino tūkstančius vilniečių ir miesto svečių“, – sakė ir vėl kartu sutikti kitą šventinį sezoną kvietė „Kalėdos sostinėje“ organizatoriaus Vilniaus kultūros centro direktorius Paulius Jurgutis.
