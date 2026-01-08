Nuo BBC iki „National Geographic“: kalėdinis Vilnius nuskambėjo tarp ryškiausių šventinių krypčių

Vilniaus eglė – tarp įspūdingiausių pasaulyje
Vilniaus Kalėdų eglė ir šiemet pateko į tarptautinius įspūdingiausių pasaulio eglių sąrašus. „Travelbook“ sostinę įtraukė į dešimt gražiausių Kalėdų eglių pasaulyje greta Niujorko ir Paryžiaus, o „Daily Mail“ – į aštuonių ikoniškiausių Kalėdų eglių sąrašą.
Tuo tarpu BBC atkreipė dėmesį, kad Vilnius jau ne vienerius metus žinomas dėl įspūdingų kalėdinių dekoracijų ir kasmet vis kitaip kuriamos šventinės vizualinės koncepcijos. Leidinys primena, kad nuo 2015 metų Lietuvos sostinės Kalėdų eglės ne kartą buvo pripažintos vienomis gražiausių pasaulyje.
Sostinė – rekomenduojama šventinė kryptis Europoje
Tarptautinė žiniasklaida Vilnių vis dažniau mini kalėdinių mugių kontekste. Jungtinės Karalystės portalas „Time Out“ miestą įtraukė į geriausių Europos Kalėdų mugių sąrašą, pabrėždamas, kad Vilnius šventiniu laikotarpiu išsiskiria jaukia atmosfera ir tuo, jog miestas nėra perpildytas – čia galima ramiau pasimėgauti šventine nuotaika, pasivaikščioti senamiestyje ir užsukti į kalėdines muges, kuriose nėra didelių eilių ir minių.
Vilniaus kalėdinės mugės ir šventinė atmosfera taip pat minimos JAV kelionių portalo „Matador Network“ ir Jungtinės Karalystės gyvenimo būdo leidinio „Country Living“ publikacijose. Amerikiečiai mūsų sostinę priskyrė prie geriausių Europos kalėdinių krypčių, o „Country Living“ dėmesį atkreipė į įspūdingą eglę Katedros aikštėje, kūrybingai apšviestą žiemos miestelį ir tai, kad šventinė programa apima ne tik pagrindinę miesto aikštę.
Kaip kalėdinį Vilnių pamatė atvykę žurnalistai?
Tarptautinės žiniasklaidos dėmesį Vilniui šiemet sustiprino į miestą atvykę užsienio žiniasklaidos atstovai. Sostinėje lankėsi kelionių ir gyvenimo būdo žurnalistai iš JK, Vokietijos, JAV bei kaimyninių šalių. Taip pat Vilniuje viešėjo leidinio „National Geographic“ žurnalistas, JAV auditorijai pristatęs Vilnių kaip Europos Kalėdų sostinę.
Kalėdiniu laikotarpiu Vilniuje apsilankė vieno reikšmingiausių Vokietijos leidinių – savaitraščio „Spiegel“ – kelionių redaktorė, kuri vėliau parengė reportažą apie kalėdinę sostinę. Vizito metu ji bendravo su į Vilnių atvykusiais vokiečių turistais, kartu su etnologe mokėsi pinti tradicinius šiaudų sodus bei dalyvavo „Go Vilnius“ projekte „Meet a local“, kurio metu susipažino su vilniečiu Arnu, aprodžiusiu savo mėgstamas miesto vietas.
Apie kalėdinį Vilnių rašė ir savo asmenine patirtimi dalijosi JK leidinio „City AM“ žurnalistas Danielis Edwardas.
„Kasdien vykstantys trys skrydžiai iš Londono leidžia lengvai pasiekti šį miestą švenčių metu. Centrinėje Vilniaus Katedros aikštėje esanti Kalėdų eglutė yra pripažinta viena gražiausių pasaulyje. Čia vyksta daugybė kasmetinių renginių – nuo šviesos instaliacijų iki šventinių traukinių maršrutų, o istorinė miesto aplinka žiemą atrodo išties įspūdingai“, – sakė D. Edwardas.
Šiandien Vilnius drąsiai konkuruoja su jau seniai žinomomis Europos Kalėdų kryptimis ir joms nenusileidžia.
Straipsnyje žurnalistas aprašo, kaip kalėdinė atmosfera atsiskleidžia ne tik per pagrindinius renginius, bet ir vaikštant po miestą – nuo senamiesčio gatvių ir mugių iki netikėtų šventinių iniciatyvų, leidžiančių Vilnių patirti kaip gyvą, jaukią ir lengvai pasiekiamą kalėdinę kryptį.
Apie sostinę po vizito rašė ir JK leidinys „The Independent“. Jo žurnalistas publikacijoje pabrėžė, kad miestas išsiskiria atviru požiūriu į savo istoriją. Pavyzdžiui, buvęs Lukiškių kalėjimas šiandien yra kultūros erdvė su koncertais, barais ir net Kalėdų šviesomis.
„Nuo Lukiškių kalėjimo iki Katedros aikštės, kur vietiniai gurkšnoja karštą vyną ir karštus vyšnių gėrimus, valgo blynus ar naršo po medinius kioskelius po viena iš aukščiausių Kalėdų eglių Baltijos šalyse, yra tik keletas minučių kelio pėsčiomis. Nedaug miestų yra tokie kontrastingi kaip Vilnius, atitinkantis turizmo agentūros aktyviai naudojamą šūkį „Netikėtai nuostabus“, – rašoma „The Independent“ publikacijoje.
Šventinis Vilnius kaimynų akimis
Kalėdinis Vilnius šiemet plačiai aptartas ir kaimyninėse šalyse – Lenkijoje ir Latvijoje. Lenkijos žiniasklaidoje daug dėmesio sulaukė Kalėdų Senelių suvažiavimas, šventiškai papuošti traukiniai, kuriais galima pasiekti Vilnių nuo Mockavos stoties, bei nauja miesto iniciatyva – Vilniaus kalėdiškiausia diena, kai šventinė laukimo atmosfera mieste pradedama kurti prieš Kalėdas.
Latvijos portaluose Vilnius dažnai minėtas diskusijose apie įspūdingiausias regiono Kalėdų egles, kurias papildė jų palyginimas su draugiška kaimynų kulinarine konkurencija – šaltibarščių ir aukstās zupas (latviškos šaltibarščių versijos).
Pasak Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ komunikacijos vadovės Eglės Girdzijauskaitės, Europos Kalėdų sostinės titulas leido miestą pristatyti kaip kryptį, į kurią verta atvykti šventiniu laikotarpiu.
„Šiandien Vilnius drąsiai konkuruoja su jau seniai žinomomis Europos Kalėdų kryptimis ir joms nenusileidžia – atvykusieji čia gali ne tik pasigrožėti įspūdingomis dekoracijomis ar apsilankyti kalėdinėse mugėse, bet ir dalyvauti įvairiuose miesto renginiuose. Kryptingai komunikuodami šventinę programą ir kurdami naujas patirtis kaip Vilniaus kalėdiškiausia diena, šventinė valiuta bei kitas, padedame mūsų sostinės vardui suskambėti pasaulyje“, – sakė E. Girdzijauskaitė.
