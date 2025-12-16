Vilniuje atidaryta Noe Kuremoto paroda „Pabudimo giesmės“

Noe Kuremoto parodos koncepcija puikiai dera su intymia ir asmeniška ekspozicijos erdve. Gruodis ko gero yra pats intensyviausias mėnuo, kai beatodairiškai skubame, lekiame, dalyvaujame įvairiuose renginiuose ir „barstome“ save į šalis. Laiko, kuris tradiciškai skirtas susikaupimui ir tyliam pabuvimui su savimi, tiesiog nelieka.
Įsivaizduokite molinių kareivių sieną, atkeliavusią iš senųjų Japonijos laikų čia, į Lietuvą, perduoti svarbią žinią, kurią šiuolaikinis pasaulis visais būdais bando nutildyti.
„Šiame negailestingame, greitame, susvetimėjusiame pasaulyje, apdujusiame nuo komforto, tačiau pilname nerimo, streso ir įvairiausių priklausomybių, yra neįtikėtinai sunku pasirinkti tai, kas prasminga ir tikra, o ne tai, kas patogu.
Šiuolaikinis pasaulis išsprendė daugybę problemų, tačiau kartu sukūrė lygiai tiek pat iššūkių, su kuriais žmonija dar niekada nebuvo susidūrusi. Kodėl taip sunku gyventi taip, kaip norime mes, o ne taip, kaip mums primeta aplinka? Ši instaliacija yra mano bandymas atsakyti į šį klausimą“, – tvirtino N. Kuremoto.
Paroda veiks iki 2026 m. vasario 1 d.
