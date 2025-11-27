Svarstys keisti socialinės paramos nepasiturintiems tvarką

Skaičiuojama, kad visiems pakeitimams įgyvendinti nuo kitų metų birželio reikėtų apie 11 mln. eurų, o tiesioginę jų naudą pajaustų apie 15 tūkst. žmonių.
Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės, lėšos, kurių reikės šiems pakeitimams įgyvendinti nuo 2025 m. vasaros pradžios, yra numatytos biudžete.
Po pateikimo už projektą balsavo 49 parlamentarai, susilaikė vienas ir prieštaravusių nebuvo.
Įstatymo pakeitimais siekiama palankesnių sąlygų ne pilnu etatu dirbantiems asmenims ir atsisakyti reikalavimo dirbti nustatytą darbo laiko trukmę (8 val. per darbo dieną), kad nereikėtų papildomai registruotis Užimtumo tarnyboje norint gauti socialinę paramą.
Siūloma, kad asmenys, kurie vieni augina vaikus, galėtų 12 mėnesių gauti socialinę pašalpą visai šeimai ir kompensacijas. Tiesa, šie asmenys, siekdami ir toliau gaudami paramą, per minėtą laikotarpį turėtų kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo.
SADM taip pat siūlo, kad vaikus su negalia auginančioms šeimoms į pajamas nebūtų įskaityta šalpa ir negalios pensijos, mokamos vaikams su neįgalumo lygiu ir asmenims, pripažintiems netekusiais 45 proc. ir daugiau dalyvumo iki 24 metų, kol jie mokosi.
Skatinant įsidarbinimą, papildomą socialinę pašalpą įsidarbinus, kuri sudarytų 100 proc. iki įsidarbinimo mokėtos pašalpos, projekte siūloma mokėti 6 mėn. Dabar papildoma socialinė pašalpa mokama 3 mėn. po įsidarbinimo.
Taip pat siūloma trumpinti registracijos Užimtumo tarnyboje laikotarpį nuo 6 iki 3 mėn. ir išplėsti gavėjų ratą – papildomai skiriamą socialinę pašalpą įsidarbinus mokėti ir tiems asmenims, kuriems registracija Užimtumo tarnyboje iki įsidarbinimo nebuvo neprivaloma, pavyzdžiui, auginusiems mažamečius vaikus, slaugiusiems ar prižiūrėjusiems asmenis su negalia.
Projektu peržiūrimos turto vertinimo, kuris atliekamas skiriant socialinę paramą, nuostatos. SADM siūlo 2 kartus didinti piniginių lėšų normatyvą tiek vienam gyvenančiam asmeniui, tiek šeimai, atsižvelgiant į „finansinę pagalvę“. Pavyzdžiui, 4 asmenų šeimai normatyvas didėtų nuo 7,73 tūkst. iki 15,47 tūkst. eurų.
Be to, žadama 1,5 karto didinti būsto ploto normatyvą individualiems namams – nuo 60 iki 90 kv. m., pridedant po 15 kv. m. kiekvienam kitam šeimos nariui.
