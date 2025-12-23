Šiems tėvams didėja socialinė parama

Parlamentas 77 balsais už antradienį priėmė Vyriausybės teiktas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisas. Prieš ir susilaikiusių nebuvo.
„Tai istorinis projektas, kada po daugiau nei 10 metų pasikeičia labai daug rodiklių, pagal kuriuos bus vertinamos ir gyventojų pajamos, ir teikiama socialinė parama, ir visas tas laukas socialinis, kuriam šitas įstatymas yra labai svarbus. Tikrai ir specialistam bus lengviau, ir žmonėms bus lengviau pažiūrėt į akis, kada jau nustatyti dydžiai, kvadratai už šildymą ir visi kiti jau atitinka realijas“, – posėdyje kalbėjo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė
Nuo kitų metų birželio į pajamas bus neįskaitytos šalpos negalios pensijos, mokamos vaikams su negalia, netekusiems 45 proc. ir daugiau dalyvumo žmonėms, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki 24 metų ir dar mokosi.
Be to, vieniši tėvai, kurių vaikams nenustatyta tėvystė ir priteistas išlaikymas, 12 mėnesių galės gauti ir pašalpą skiriant ją visai šeimai, ir kompensacijas. Per šį laiką siekdami toliau gauti paramą jie turėtų kreiptis į teismą dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo arba sudaryti teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko išlaikymo.
Taip pat sudarytos palankesnės sąlygas paramai gauti vaikus su negalia auginančioms šeimoms.
Be kita ko, šešis mėnesius (vietoj trijų) bus mokamos 100 proc. buvusios pašalpos, mokėtos iki įsidarbinimo, sutrumpintas registracijos Užimtumo tarnyboje laikas nuo šešių iki trijų mėnesių. Tuo metu papildoma pašalpa įsidarbinus bus mokama ir tiems, kurie neprivalėjo registruotis tarnyboje, pavyzdžiui, auginantiems mažamečius vaikus, slaugantiems asmenis su negalia.
Pakeistas ir turto vertinimo skiriant paramą kriterijus, du kartus padidintas lėšų normatyvas apskaičiuojant visą turtą. Taip pat 1,5 karto padidintas individualaus namo ploto normatyvas.
Anot J. Zailskienės, dabar savivaldybėms skiriamas finansavimas pagal 2011–2013 metų normatyvą ir „metai iš metų“ jos gauna tą pačią maždaug 223 mln. eurų metinę sumą. Todėl ji bus skiriama pagal paskutinių trejų metų panaudotas lėšas.
Be to, savivaldybė teikdama paramą pirmiau turės siūlyti žmogui dalyvauti užimtumo programoje, o visuomenei naudingai veiklai galės būti pasitelkiami tik atsisakę joje dalyvauti ir nedalyvaujantys kitose darbo rinkos priemonėse bei gaunantys pašalpą ilgiau kaip šešis mėnesius iš eilės.
Ministerijos teigimu, pakeitimai aktualūs apie 15 tūkst. asmenų, o jiems įgyvendinti nuo 2026 metų birželio 1 dienos prireiktų apie 11 mln. eurų.
