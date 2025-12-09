Pakeitė socialinės paramos išmokų tvarką: ko tikėtis

Parlamentas priėmė Vyriausybės teiktą Socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo naują redakciją. Jai paskutiniame balsavime pritarė 92 Seimo nariai, trys balsavo prieš, dar šeši susilaikė.
„Lietuvoje socialinę paramą gauna apie 2 proc. gyventojų. Turime pasirūpinti tais, kuriems sunkiau sekasi, gyvenimas sudėtingesnis. Tai yra mūsų pareiga“, – Seimo posėdyje antradienį sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Ji yra sakiusi, kad dabar skurdžiausių asmenų pajamos yra apie šešis kartus mažesnės nei turtingiausių, Lietuvos skurdo rodiklis yra vienas prasčiausių ES. Anot jos, siūloma išmokų skaičiavimo tvarka padės labiau mažinti pajamų nelygybę ir skurdą.
Pagal naują indeksavimą šalpos pensijų bazė didės 11 eurų iki 261 euro, valstybės remiamos pajamos – tiek pat iki 233 eurų, bazinė socialinė išmoka – 4 eurais iki 74 eurų, o tikslinių kompensacijų bazė – 9 eurais 219 eurų.
Liberalas Simonas Gentvilas teigė, jog naujas išmokų indeksavimas didins paskatas nedirbti, o tai kitąmet valstybei kainuos 64 mln. eurų, dar po metų – 107 mln. eurų, 2028 metais – 200 mln. eurų negautų pajamų.
„Regionuose, kur nors Zarasuose, Mažeikiuose darbdaviai pasakys, kad neranda darbuotojų, nes visi ant išmokų. Dabar supumpuojate nauju indeksavimu masišką injekciją tam, kad žmonės tiesiog nedirbtų“, – Seimo posėdyje sakė S. Gentvilas.
Nustatant kitų metų minimalių vartojimo poreikių dydį bus vadovaujamasi ne Lietuvos banko, o Finansų ministerijos skelbiamomis makroekonominėmis prognozėmis.
Be to, bus atsižvelgiama ne tik į šio dydžio pokyčius tarp metų (tai apima maisto ir ne maisto kainų pokyčius), tačiau ir į dvejų metų (einamųjų ir kitų) vidutinės metinės infliacijos prognozę.
Taip pat nustatyta nauja bazinių dydžių, nuo kurių priklauso įvairios išmokos, tvarka – juos indeksuojant bus įvertinta ir kitų metų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio pokyčio prognozė.
Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narys Tomas Tomilinas pabrėžė, kad pataisos užtikrins sąžiningesnį išmokų mokėjimą.
Anot Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2026 metais, palyginti su 2025 metais, bazinės socialinės išmokos dydis (BSI) padidės 5,7 proc. (nepakeitus tvarkos – 0 proc.), šalpos negalios pensijos dydis – 5,2 proc. (0,8 proc.), tikslinių kompensacijų bazė – 5,3 proc. (1 proc.), valstybės remiamų pajamų dydis – 5,4 proc. (0,9 proc.).
Prognozuojama, kad 2025 metais vidutinis darbo užmokestis išaugs 7,3 proc., o pagal esamą tvarką apskaičiuoti baziniai dydžiai išaugtų tik iki 1 proc.
Pasak ministerijos, dabartinė tvarka neužtikrina pakankamo nepasiturinčių gyventojų pajamų augimo, gali lemti šios grupės skurdo rizikos didėjimą.
