Seimas svarstys idėją didinti paramą vienišiems tėvams, efektyvinti socialinę paramą

Parlamentas šą savaitę po pateikimo pritarė tokioms Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisoms.
„Noriu pristatyti labai svarbų įstatymą, kuris nekeistas labai daug metų. Akivaizdu, kad didėjant ir pajamoms bei pragyvenimo lygiui, tiesiog turime daryti tam tikrus pakeitimus“, – Seimo posėdyje teigė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Siūloma į pajamas neįskaityti šalpos negalios pensijos, mokamos vaikams su negalia, netekusiems 45 proc. ir daugiau dalyvumo žmonėms, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki 24 metų ir dar mokosi.
Be to, vieniši tėvai, kurių vaikams nenustatyta tėvystė ir priteistas išlaikymas, 12 mėnesių galėtų gauti ir pašalpą, skiriant ją visai šeimai, ir kompensacijas. Per šį laiką siekdami ir toliau gauti paramą jie turėtų kreiptis į teismą dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo arba sudaryti teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko išlaikymo.
Taip pat siūloma sudaryti palankesnes sąlygas paramai gauti vaikus su negalia auginančioms šeimoms.
Be to, siūloma šešis mėnesius (vietoj trijų) mokėti 100 proc. buvusios pašalpos, mokėtos iki įsidarbinimo, trumpinti registracijos Užimtumo tarnyboje laiką nuo šešių iki trijų mėnesių, o papildomą pašalpą įsidarbinus mokėti ir tiems, kurie neprivalėjo registruotis tarnyboje, pavyzdžiui, auginantiems mažamečius vaikus, slaugantiems asmenis su negalia.
Skiriant paramą siūloma keisti turto vertinimo kriterijus ir du kartus padidinti lėšų normatyvą apskaičiuojant visą turtą. Taip pat siūloma 1,5 karto padidinti individualaus namo ploto normatyvą.
Anot ministrės, dabar savivaldybėms skiriamas finansavimas pagal 2011–2013 metų normatyvą ir „metai iš metų“ jos gauna tą pačią maždaug 223 mln. eurų metinę sumą. Todėl siūloma skirti ją pagal paskutinių trejų metų panaudotas lėšas.
Be to, siūloma, kad savivaldybė teikdama paramą pirmiau turi siūlyti žmogui dalyvauti užimtumo programoje, o visuomenei naudingai veiklai gali būti pasitelkiami tik atsisakę joje dalyvauti ir nedalyvaujantys kitose darbo rinkos priemonėse bei gaunantys pašalpą ilgiau kaip šešis mėnesius iš eilės.
Ministerijos teigimu, pakeitimai aktualūs apie 15 tūkst. asmenų, o jiems įgyvendinti nuo 2026 metų birželio 1 dienos prireiktų apie 11 mln. eurų.
Toliau projektas bus svarstomas Socialinių reikalų ir darbo komitete.
