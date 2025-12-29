Vyriausybė tvirtins naujus bazinius socialinės paramos dydžius: kitąmet augtų įvairios išmokos

Ministrų kabinetas posėdyje ketina priimti 2026-ųjų bazinius išmokų dydžius, nuo kurių priklauso, kiek sieks įvairios išmokos.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bazinę socialinę išmoką siūlo didinti 5,7 proc. iki 74 eurų, šalpos pensijų bazę – 5,2 proc. iki 261 euro, tikslinių kompensacijų – 5,3 proc. iki 219 eurų, o valstybės remiamų pajamų dydį – 5,2 proc. iki 233 eurų.
Anot ministerijos, padidinus bazinius dydžius, iki 129,5 euro padidės vaiko pinigai, iki 205,7 euro – išmokos gausioms ir nepasiturinčioms šeimoms ar vaiką su negalia auginančioms šeimoms, o vienkartinė išmoka vaikui – iki 814 eurų.
Be to, augtų šalpos pensijos, slaugos ir priežiūros kompensacijos, kompensacijos už būsto šildymą ir kitos išmokos.
„Padidės socialinė parama mokiniams, vaiko išlaikymo išmoka, dalinė studentų su negalia išlaidų kompensacija, judėjimo techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos, būsto pritaikymo asmenims su negalia darbų išlaidų kompensacija, lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija ir kitos socialinės išmokos“, – teigia ministerija.
Be kita ko, numatoma, kad priėmus pakeitimus nuo kitų metų vidutinis socialinės pašalpos dydis augs iki 200 eurų, plėsis su valstybės remiamų pajamų dydžiu susietų išmokų gavėjų ratas.
Pasak ministerijos, pakeitimais siekiama įvesti indeksavimo tvarką, pagal kurią minimalių vartojimo poreikių ir baziniai išmokų dydžiai atspindėtų kainų ir vidutinio darbo užmokesčio pokyčius, taip pat mažinti skurdo riziką tarp labiausiai nepasiturinčių asmenų.
Kitąmet išmokų didinimui valstybės biudžete numatyta beveik 100 mln. eurų papildomų asignavimų, 2027-aisiais – 188,2 mln. eurų, dar po metų – 264,8 mln. eurų.
