Futbolo klubai braižo 2026-ųjų gaires

Keičiasi prezidentas
Skandalų sūkurio šiemet blaškytas Vilniaus „Žalgiris“ ir po sezono tęsia permainų bumą. A lygos bronzos medalių laimėtojai pristatė naują klubo prezidentą. Juo tapo 48 metų žurnalistas Andrius Tapinas.
Vilnietis teigė priėmęs naujojo klubo savininko Tado Burgailos ir direktoriaus Mindaugo Kasperūno pasiūlymą.
„Matant, kaip aktyviai įsitraukiau į „Žalgirio“ reikalus, atrodytų, kad labai lengvas sprendimas, bet iš tikrųjų daug svarsčiau. Artimiausiame dalininkų susirinkime pristatysiu savo viziją ir, tikiuosi, dalininkai ja patikės“, – dėstė A. Tapinas.
Jo žodžiais, klubo prezidento pareigos bus neatlygintinos, nors jis bus atsakingas už rinkodarą, reprezentaciją, žiūrovų ir rėmėjų pritraukimą. Klubui tiesiogiai vadovaus direktorius, komandą komplektuos naujasis sporto direktorius. Įdomu, kad iki šiol vilniečiams vadovavusiai odiozinei prezidentei Vilmai Venslovaitienei sporto direktoriaus pareigos buvo išvis nereikalingos.
Priekaištai išėjusiam
A. Tapino teigimu, tarpsezoniu bus ir gerų naujienų, ir blogų. Viena tokių, kad „Žalgirį“ paliko du pagrindinės sudėties žaidėjai – Joris Moutachy ir Motiejus Burba.
„Žalgiris“ jiems pateikė smarkiai pagerintų pasiūlymų, bet jie pasirinko kitą kryptį. Taip futbole nutinka – agentai, vilionės, ambicijos, klubo praeities šleifas“, – aiškino jis.
Pasak A. Tapino, jam kliūva tai, kaip skirtingai žaidėjai paliko klubą. Vienas paskambino sporto direktoriui, paaiškino situaciją, padėkojo už pasiūlymą. Profesionaliai ir gražiai atsisveikino.
Kitas žaidėjas, prisiekinėjęs ištikimybę klubui ir pasakojęs, koks yra dėkingas naujajam „Žalgirio“ treneriui už pasitikėjimą ir reanimuotą karjerą, tiesiog dingo. Nei atsisveikino, nei paskyrė dvi minutes paskambinti žmogiškai padėkoti ir paaiškinti, kad keliauja kitur.
„Visi būtų supratę. O jis tiesiog išsliūkino. Tačiau visi savo kelią renkasi patys. Daug svarbiau geros naujienos, kurių bus daug. Komandą komplektuoja naujasis sporto direktorius Giedrius Klevinskas. Jis turi patirties, šaltą galvą ir kantrybės. Tuoj pamatysite“, – tikino A. Tapinas.
Pertvarko sudėtį
Naujasis vilniečių treneris Rolandas Džiaukštas atgaivino M. Burbos karjerą, kai šis didžiąją sezono dalį praleido dublerių ekipoje. Nuo šiol 22 metų saugas atstovaus „Kauno Žalgirio“ klubui.
M. Burba Lietuvos aukščiausiojoje lygoje debiutavo vos šešiolikos metų. Nepaisant jauno amžiaus, jis A lygoje sužaidė jau daugiau nei 130 rungtynių, per kurias pelnė dvylika įvarčių ir atliko vienuolika rezultatyvių perdavimų.
Į Kauną iš sostinės atvyksta ir 28-erių J. Moutachy. Martinikos pilietybę turintis krašto gynėjas A lygoje per daugiau nei 80 rungtynių atliko devyns rezultatyvius perdavimus.
Su Kauno žalgiriečiais ir atsisveikino Vilius Armanavičius. Šiemet 30-mečiam saugui teko tenkintis sumažėjusiu vaidmeniu. Kauniečiai pasibaigus sutarčiai atsisveikino ir su krašto gynėju iš Togo Haymennu Bah-Traore.
Prieš tai klubas išsiskyrė su ilgiausiai istorijoje jam atstovavusiu legionieriumi Divine’u Naah. Nuo 2021 m. Kaune rungtyniavęs 29 metų saugas iš Ganos čia praleido penkis sezonus. Taip pat komandos marškinėlių nebevilkės jo bendraamžis iš Serbijos Dejanas Kerkezas ir kartvelas Temuras Čogadzė.
Dienraščio žiniomis, „Hegelmann“ komandos biudžetas kitąmet gali smarkiai mažėti.
Ieško pirkėjo
Kur kas daugiau permainų Kauno rajono „Hegelmann“ klubo stovykloje. Praėjusio sezono vicečempionai po penkių sezonų atsisveikino su treneriu Andriumi Skerla.
48 metų specialisto diriguojama komanda tris kartus pasiekė LFF taurės finalą (2022, 2024, 2025 m.), du kartus iškovojo A lygos sidabro medalius (2024, 2025 m.) ir du sezonus rungtyniavo UEFA Konferencijų lygos atrankoje (2023 ir 2025 m.). 2024 m. jis buvo išrinktas geriausiu sezono A lygos treneriu.
Taip pat klubą paliko į Vilnių persikėlęs sporto direktorius Giedrius Klevinskas.
Su Kauno rajono ekipa atsisveikino ir vienas atakų lyderių Leo Ribeiro. Per du sezonus brazilas aikštėje sužaidė 82 oficialias rungtynes, per kurias pelnė trylika įvarčių ir atliko septyniolika rezultatyvių perdavimų.
„Kauno dienos“ dienraščio žiniomis, „Hegelmann“ komandos biudžetas kitąmet gali smarkiai mažėti. Savininkai svarsto klubą parduoti arba išlaikyti A lygos lentelės apatinės dalies ekipą.
Klaipėda nepakilo
Į A lygą pakilti galėjo Klaipėdos „Neptūnas“. Klaipėdiečiai, Pirmoje lygoje pelnę sidabro medalius, sužaidė dvejas pereinamąsias rungtynes su Vilniaus „Riteriais“.
Sostinės ekipa, prie kurios vairo stovi kaunietis Gintautas Vaičiūnas, A lygoje finišavo priešpaskutinė – devinta.
Pirmajame mače Klaipėdoje, palaikomi itin gausaus sirgalių būrio, „Neptūno“ futbolininkai atsilaikė 0:0. Antrosiose rungtynėse sostinėje pergalę 2:1 šventė „Riteriai“.
„Tokiose rungtynėse viską lemia vienas epizodas. Varžovai pasinaudojo savo progomis, o mes ne“, – konstatavo „Neptūno“ strategas Olegas Lutkovas.
Ukrainiečio žodžiais, už sezoną jis komandai gali parašyti tvirtą ketvertą iš penkių.
„Turėjome didžiulių problemų po pirmojo rato, kai praradome net šešis svarbius futbolininkus. Tačiau vaikinai šaunuoliai, susikaupė ir garbingai kovojo antrajame rate, pelnytai pelnė pirmos lygos sidabro medalius“, – aiškino jis.
„Buvo daug emocijų, nes abi dvikovos buvo sunkios. Turėjome didelių problemų, trys žaidėjai rungtyniavo traumuoti. Vyrai parodė charakterį, atlaikė varžovų primestą fizinės kovos stilių“, – džiaugėsi „Riterių“ vairininkas G. Vaičiūnas.
