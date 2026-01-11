LAT nepriėmė ir antro „Nataivos“ skundo Tapino byloje

Juo buvo prašoma panaikinti Vilniaus apygardos teismo pernai spalį priimtos nutarties dalį, kuria „Nataivai“ buvo taikyta civilinė atsakomybė, ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo dalį, kuria ieškinio reikalavimai „Nataivai“ buvo atmesti.
„Nataiva“ antrą kartą paduotame kasacine skunde teigė, kad apygardos teismas iš esmės pažeidė Civilinį kodeksą netinkamai aiškindamas ir taikydamas įtvirtintas visuomenės informavimo priemonės civilinės atsakomybės būtinąsias sąlygas. Skunde taip pat buvo rašoma, kad apeliacinės instancijos teismas akivaizdžiai neteisingai šalims paskirstė bylinėjimosi išlaidas.
Atrankos kolegija, susipažinusi su antrą kartą paduotu atsakovės kasaciniu skundu, konstatavo, kad skundo argumentai modifikuoti, tačiau jie savo turiniu iš esmės tapatūs pirmą kartą teikto kasacinio skundo argumentams.
LAT Atrankos kolegija, įvertinusi skunde nurodomus argumentus ir jų esmę, atsižvelgdama į skundžiamo apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo turinį, ketvirtadienį nusprendė, kad kasacinis skundas negali būti priimamas dėl to, kad jame nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus.
LAT sprendžia dėl kiekvieno paduoto kasacinio skundo priėmimo.
ELTA primena, kad pernai gruodį LAT atsisakė priimti byloje prieš A. Tapiną pralaimėjusių dviejų įmonių – bendrovės „Goruva“ ir „Nataiva“ – kasacinius skundus.
Šios dvi įmonės yra tarp atsakovų, kurie visuomenininkui už melagingos informacijos apie jį ir jo įkurtą „Laisvės TV“ skleidimą, taip pat advokatų paslaugas, turėjo sumokėti virš 116 tūkst. eurų. A. Tapinas į teismą buvo padavęs komiką Artūrą Orlauską ir jo pasisakymus platinusias VšĮ „Nataiva“ ir bendroves „Goruva“ bei „Init“.
A. Tapinas ir jo įkurta „Laisvės TV“ kreipėsi į teismą dėl 19-oje „Youtube“ platformoje transliuojamų A. Orlausko laidų pagarsintų teiginių apie visuomenininko ir „Laisvės TV“ neva pasisavintas ir iššvaistytas lėšas, kurios buvo skirtos Ukrainos paramai.
Ieškovai prašė teismo, jog A. Orlausko išsakyti teiginiai būtų pripažinti neatitinkančiais tikrovės, žeminančiais garbę bei orumą bei juridinio asmens dalykinę reputaciją. Taip pat civiliniu ieškiniu prašyta įpareigoti paneigti minėtus teiginius.
Visuomenininkas A. Tapinas su savo įkurta viešąja įstaiga „Laisvės TV“ organizavo ne vieną akciją, kurios metu kvietė žmones aukoti pinigus nuo Rusijos besiginančiai Ukrainai. Už suaukotus pinigus buvo pirkta įvairi Ukrainos pajėgoms reikalinga įranga.
Vilniaus apygardos teismas spalio pabaigoje nusprendė priteisti ieškovui A. Tapinui solidariai iš atsakovų A. Orlausko, UAB „Init“, UAB „Nataiva“ (Janutienės OpTV), UAB „Goruva“, viešosios įstaigos „Komiko teatras“ 39 tūkst. eurų ir palūkanas.
Teismas nusprendė priteisti „Laisvės TV“ solidariai iš atsakovų A. Orlausko, UAB „Init“, viešosios įstaigos „Komiko teatras“, UAB „Nataiva“ (Janutienės OpTV), UAB „Goruva“ (Gorienės Komentaras TV) 28 tūkst. eurų ir palūkanas.
A. Orlauskas ir kiti atsakovai turėjo padengti 42,4 tūkst. eurų „Laisvės TV“ bylinėjimosi išlaidų ir per 7 tūkst. eurų A. Tapino teisinių išlaidų.
Naujausi komentarai