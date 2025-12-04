 FK „Kauno Žalgiryje“ rungtyniaus jaunimo rinktinių vartininkas Joris Aliukonis

FK „Kauno Žalgiryje“ rungtyniaus jaunimo rinktinių vartininkas Joris Aliukonis

2025-12-04 12:57
zalgiris.lt inf.

„Kauno Žalgirio“ futbolo klubas žvelgia į priekį ir susiejo ateitį su 19-mečiu Lietuvos jaunimo rinktinių vartininku Joriu Aliukoniu, su kuriuo sudarytas ilgalaikis kontraktas.

FK „Kauno Žalgiryje“ rungtyniaus jaunimo rinktinių vartininkas Joris Aliukonis
FK „Kauno Žalgiryje“ rungtyniaus jaunimo rinktinių vartininkas Joris Aliukonis / zalgiris.lt nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip ir prieš tai su „Kauno Žalgiriu“ sutartis sudarę Joris Moutachy ir Motiejus Burba, J. Aliukonis į Kauną keliasi iš Vilniaus.

„Tikrai smagu būti šviežiai iškeptame čempioniškame klube. Bus didelė garbė vėl dirbti su Audriumi Ramonu. Puikus specialistas, kuris daug ko išmokė ir net neabejoju, kad dar daug ko išmokys. Su Eivinu taip pat dirbome, tai labai geras žmogus ir tikiu, kad dar geresnis specialistas. Mano sprendimą nulėmė sąlygos Kaune: visa infrastruktūra, stadionas. Didelė dalis ir jau minėtas pasakiškas treneris A. Ramonas. Nekantrauju pradėti“, – pirmame savo interviu pasakojo J. Aliukonis.

2023-ųjų pradžioje, dar būdamas šešiolikos, vartininkas pasirašė pirmą profesionalų kontraktą su Vilniaus „Žalgirio“ klubu, kuriame tobulėjo iki šiol ir dukart tapo LFF supertaurės laimėtoju.

Puikiais fiziniais duomenimis pasižymintis 202 cm ūgio vartų sargas dalį 2025-ųjų sezono praleido dėl traumos, tačiau sezono pabaigoje vėl rungtyniavo ir vilkėjo „Žalgirio B“ marškinėlius Pirmos lygos pirmenybėse.

Šiame straipsnyje:
Joris Aliukonis
FK Kauno Žalgiris
futbolas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų