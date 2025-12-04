Vienas iš darbotvarkės klausimų buvo 2027–2029 UEFA Europos jaunimo čempionatų finalinių turnyrų šeimininkų skyrimas.
Lietuvos futbolo federacija džiaugiasi, kad vienas iš finalinių čempionato etapų bus surengtas ir mūsų šalyje – 2028-aisiais Lietuvoje vyks Europos vaikinų U17 čempionatas.
„Labai malonu, kai vėl galime pasidžiaugti iš UEFA gavę galimybę mūsų šalyje organizuoti dar vieną finalinį čempionato etapą. Dėkojame prezidentui Aleksanderiui Čeferinui ir visai UEFA už pasitikėjimą, komandai – už didelį įdėtą darbą rengiant paraišką, o dabar prasidės pasirengimas. Dėl galimybės jį organizuoti varžėsi daugybė šalių, dėl to iškovoti šį įvertinimą yra dar svarbiau.
Tai bus dar vienas svarbus tarptautinis turnyras. Praėjo nemažai laiko, kai Lietuva pastarąjį kartą organizavo finalinį vaikinų čempionato etapą, tad laukia didelis pasiruošimas. Esame įsitikinę, kad šis čempionatas susilauks ir mūsų futbolo sirgalių dėmesio, mat čia galėsime išvysti ryškiausias jaunąsias Europos futbolo žvaigždes.
Taip pat tai bus ir didelis iššūkis mūsų jauniesiems futbolininkams, kurie išmėgins savo jėgas elitinių Europos rinktinių kontekste“, – akcentavo LFF prezidentas Edgaras Stankevičius.
Šis čempionatas papildys Lietuvoje rengtų tarptautinių futbolo turnyrų sąrašą. Primename, kad 2013-aisiais Lietuva priėmė Europos vaikinų U19 čempionatą, 2018 metais mūsų šalyje vyko Europos merginų U17 čempionatas, 2021-ųjų rudenį lietuviai organizavo FIFA pasaulio salės futbolo čempionatą, 2024-aisiais buvo priimtas Europos merginų U19 čempionato finalinis etapas, o dabar artimiausias tarptautinis renginys bus kitų metų pradžioje mūsų šalyje vyksiantis UEFA Europos futsal čempionatas.
Čempionatas numatytas 2028-ųjų liepos mėnesį, konkretūs stadionai, kuriuose vyks čempionatas, dar bus patvirtinti.
Naujausi komentarai