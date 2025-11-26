 Tapinas sutiko būti „Žalgirio“ futbolo klubo prezidentu

Tapinas sutiko būti „Žalgirio“ futbolo klubo prezidentu

2025-11-26 11:34
Karolina Konopackienė (ELTA)

Visuomenininkas Andrius Tapinas trečiadienį pranešė ketinantis tapti „Žalgirio“ futbolo klubo prezidentu. Pasak jo, eiti šias pareigas jam pasiūlė Tadas Burgaila ir Mindaugas Kasperūnas.

Andrius Tapinas
Andrius Tapinas / P. Peleckio/BNS nuotr.

„Šiandien apsisprendžiau priimti Tado Burgailos ir Mindaugo Kasperūno pasiūlymą tapti Vilniaus „Žalgirio” futbolo klubo prezidentu. Artimiausiame dalininkų susirinkime pristatysiu savo viziją ir, tikiuosi, dalininkai ja patikės“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė A. Tapinas.

Sulaukęs šio pasiūlymo, jis teigė daug svarstęs, tačiau taip pat pabrėžė negalėjęs jo atsisakyti.

„Bet kaip tu gali atsisakyti tokio iššūkio – prisidėti prie naujos kartos futbolo klubo kūrimo, pamėginti sugrąžinti jaudulio jausmą į miestą per rungtynių dieną?“ – pažymėjo visuomenininkas.

Jis taip pat pabrėžė, kad futbolo klubo prezidento pareigas eis neatlygintinai, bus atsakingas už rinkodarą, reprezentaciją, žiūrovų ir rėmėjų pritraukimą. 

