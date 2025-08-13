 Per sprogimą sprogmenų fabrike Brazilijoje žuvo devyni žmonės

Per sprogimą sprogmenų fabrike Brazilijoje žuvo devyni žmonės

2025-08-13 10:05
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Pietų Brazilijoje per sprogimą sprogmenų fabrike žuvo devyni žmonės. Po netyčia sukelto sprogimo gamykloje Paranos valstijoje be žinios dingusiais laikomi šeši vyrai ir trys moterys – anot institucijų, rasti juos gyvus vilčių nėra.

Per sprogimą sprogmenų fabrike Brazilijoje žuvo devyni žmonės
Per sprogimą sprogmenų fabrike Brazilijoje žuvo devyni žmonės / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Be to, septyni asmenys buvo sužeisti ir dabar gydomi netoliese esančiose ligoninėse.

Gelbėtojai gamyklos Kuritibos regione griuvėsiuose su šunimis ieško aukų. Teritorija, kurioje nugriaudėjo sprogimas, smarkiai paveikta, sakė ugniagesių atstovė. „Maždaug 1,5 km spinduliu yra namų, kurie buvo apgadinti“, – teigė ji. Išdužo langų stiklai, taip pat padaryta kitokios žalos.

Institucijų duomenimis, kelių netoliese esančių vietovių gyventojai girdėjo sprogimą. Bendrovės „Enaex Brasil“, kuriai priklauso gamykla, atstovas spaudos konferencijoje sakė, kad incidento priežastis tiriama.

Šiame straipsnyje:
Brazilija
sprogimas fabrike

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų