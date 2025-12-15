Kontrabandininkų klastinga schema užnėrė kilpą

Užsakė ekspertizes
Verslininkas Karolis Maldeikis jau penktus metus įrodinėja, kad nėra kontrabandininkas.
Siekdamas pagrįsti savo nekaltumą, jis yra užsakęs ne vieną nepriklausomą ekspertizę. Nors ikiteisminiame tyrime jis pripažintas nukentėjusiuoju ir ekspertų išvados jam vienareikšmiai palankios, tyrimas tęsiasi jau septynerius metus, tačiau prokurorų vis stabdomas. Nepadeda ir surinkti įrodymai, liudininkų parodymai.
„Teisinėje valstybėje taip negali būti, kad esu nukentėjęs nuo nusikaltėlių, mano asmens duomenys, parašai suklastoti, asmuo, klastojęs dokumentus, kurių pagrindu apmokėta kontrabanda, nustatytas, o iš manęs transporto bendrovė suklastotų dokumentų pagrindu prisiteisia žalą. Prokuratūra vis stabdo tyrimą, nors ne viena ekspertų išvada nustatyti dokumentų suklastojimo faktai, mano parašų suklastojimas, nustatytas asmuo, jo rašysena ant buhalterinių griežtos atskaitomybės dokumentų, ant krovinio vežimo dokumentų. Jei ir toliau teismai ignoruos įrodymus ir ekspertizes, teisybės sieksiu Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, o paskui – Europos Žmogaus Teisių Teisme“, – „Kauno dienai“ sakė K. Maldeikis ir tvirtino, kad, jo manymu, teisėsauga advokatauja nusikaltėliams.
Kritinė diena
K. Maldeikis apie kontrabandą sužinojo tik praėjus metams po krovinio sulaikymo, kai iš transporto bendrovės gavo ieškinį, kad būtų padengti nuostoliai, kuriuos vyną gabenusi įmonė patyrė dėl krovinyje buvusių paslėptų cigarečių. Netrukus iš teismo transporto kompanijos pateiktų dokumentų paaiškėjo, kad į Doverio uostą gabentoje siuntoje buvo ne tik 92 l vyno, bet ir paslėptos akcizais neapmokestintos nelegaliai gabenamos prekės – 55 tūkst. 735 eurų vertės cigarečių krovinys.
Negana to, K. Maldeikis sužinojo, kad pats neva yra pasirašęs ant dokumentų, jog už krovinį, kuriame buvo kontrabanda, sumokėjo grynaisiais.
„Niekada su transporto bendrove grynaisiais neatsiskaitydavau, atlikdavau tik bankinius pavedimus, bet sužinojau, kad neva esu padėjęs savo parašus, patvirtinančius, kad mokėjau grynaisiais. Kas pasirašytų, kad siunčia kontrabandą? – stebėjosi K. Maldeikis.
Policija pripažino
Jis iš karto kreipėsi į policiją. Buvo nustatyta, kad įvykdytas nusikaltimas – pasinaudota asmens duomenimis, todėl pradėtas ikiteisminis tyrimas.
„Mano teisininkas pasakė: padarome parašų ekspertizę ir viskas bus aišku. Tačiau teismas dėl žalos priteisimo nedarė jokių ekspertizių, nekreipė dėmesio, kad vyksta tyrimas policijoje, suklastotų dokumentų pagrindu priteisė žalą. Vėliau padarė ekspertizę – viskas suklastota. Policija pasakė: padarome visų mano vardu išrašytų kasos pajamų orderių ekspertizę. Padarė visų kasos pajamų orderių ekspertizę – visi suklastoti“, – pasakojo verslininkas.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 2-asis skyrius nustatė, kad, pasinaudojus K. Maldeikio asmens duomenimis ir suklastojus dokumentus, buvo sudarytas užsakymas dėl krovinio pervežimo, kuriame buvo gabenamos kontrabandinės cigaretės.
2020 m. birželio 10 d. Vilniaus apskrities Elektrėnų policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos Ritos Janonienės priimtu nutarimu K. Maldeikis buvo pripažintas nukentėjusiuoju.
Nutarime konstatuota, kad „ikiteisminio tyrimo metu surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad K. Maldeikiui padaryta turtinė ir neturtinė žala, kurių atsiradimo aplinkybės nustatinėjamos“.
Kas klastojo?
Viena tyrimo fazė baigėsi, tačiau aplinkybių tyrimas, siekiant nustatyti, kas klastojo dokumentus, nuolat stringa.
„Policija tik nustatydavo, kad parašai suklastoti, bet kas suklastojo, netirdavo“, – pabrėžė pašnekovas.
K. Maldeikis neabejoja – jei ne jo paties pastangos apginti savo teises ir reputaciją, aplinkybių tyrimas būtų numarintas, taip ir neišsiaiškinus, kas atsakingas už nusikalstamus veiksmus.
„Susidaro įspūdis, kad teisėsauga advokatauja pažeidėjams. Atėjo žmogus, suklastojo mano parašą, sumokėjo mano vardu už kontrabandą ir niekam tai nerūpi. Išsiaiškinau, kad tie asmenys, su kuriais susidūriau, yra teisti už dokumentų klastojimą, prostitucijos organizavimą. Viename portale buvo publikacija, kad tie žmonės buvo teisiami. Nusiunčiau straipsnį prokurorams – ir po savaitės tas straipsnis iš portalo dingo. Kaip suprasti? Gal teisėsauga pranešė kontrabandininkams, kad šie pasirūpintų, jog straipsnis dingtų? Kas čia vyksta? Bandoma neišsiaiškinti nusikaltimo?“ – svarstė pašnekovas.
Atliko ekspertizes
Siekiant nustatyti kaltuosius, K. Maldeikio iniciatyva buvo atliktos kelios parašų ekspertizės.
„Mano pasamdytas ekspertas Aleksas Balsys, į kurį kreipiausi konsultacinės pagalbos, surado sąsajas – jis pagal apklausos protokolus, kur buvo rašysenos pavyzdžiai, nustatė, kas klastojo tuos parašus“, – pasakojo kontrabandininko dėme siekiantis atsikratyti verslininkas.
Įtarimai dėl galimai suklastotų parašų krito bendrovės „G....o F....a“ vadovui S. P. Be to, paaiškėjo, kad ši bendrovė nuo 2017 m. gruodžio 22 d. nuomojosi sandėlį, iš kurio 2018 m. liepos 12 d. buvo paimtas krovinys su kontrabanda.
„Iš dokumentų buvo aišku, kad žmogus, išsinuomojęs sandėlį, kuriame buvo kraunama kontrabanda, jį nuomojosi be galimybės pernuomoti. Vadinasi, už viską, kas iš to sandėlio kraunama, atsako jį nuomojanti bendrovė ir jos vadovas“, – pabrėžė K. Maldeikis.
Po A. Balsio išvadų savo tyrimą dėl parašų atliko ir Lietuvos teismo ekspertizių centras, kuris padarė vienareikšmę kategorišką išvadą – parašai suklastoti, nustatytas tai padaręs asmuo.
Lietuvos teismo ekspertizės centro direktorius Giedrius Mozūraitis „Kauno dienai“ patikslino, kad ekspertinio tyrimo išvada yra tik vienas iš įrodymų nagrinėjamoje byloje.
„Ekspertinio tyrimo išvados vertinimas yra teismo, prokuroro ar ikiteisminio tyrimo įstaigos pareigūno kompetencija“, – nurodė G. Mozūraitis.
Pasigedo duomenų
Tačiau ir po tokių kategoriškų išvadų ikiteisminis tyrimas eilinį kartą buvo sustabdytas.
Anot tyrimą sustabdžiusios Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 1-ojo skyriaus prokurorės nutarimo, „išnaudotos visos galimybės nustatyti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, tačiau toks asmuo nenustatytas“.
Savo skunde dėl sustabdyto tyrimo K. Maldeikis pabrėžia, kad ikiteisminis tyrimas prokurų sprendimais buvo stabdomas per visus tyrimo metus daugybę kartų.
K. Maldeikiui teikiant prašymus ir skundus, ikiteisminis tyrimas būdavo atnaujinamas, tačiau atlikus keletą procesinių veiksmų vėl stabdomas.
Tyrimą eilinį kartą sustabdžiusios prokurorės paaiškinime rašoma: „Nors specialisto išvadose nurodoma, jog tikėtina, kad kai kuriuos įrašus pateiktuose dokumentuose parašė S. P., tačiau tik tikėtino duomens nepakanka, kad minėtas asmuo būtų traukiamas baudžiamojon atsakomybėn. Tikėtina išvada formuluojama, kai trūksta požymių formuluoti kategorišką išvadą. Taigi, atlikus visus reikiamus veiksmus ir išnaudojus visas galimybes nustatyti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, toks asmuo nenustatytas.“
Skundą patenkino
Neseniai K. Maldeikiui vėl atsirado vilties, kad galimai vilkinamas procesas nebus sustabdytas.
Šių metų rugpjūčio 29 d. Vilniaus apylinkės prokuratūros 1-ojo skyriaus vyriausiasis prokuroras neskundžiama nutartimi panaikino prokurorės nutarimą sustabdyti ikiteisminį tyrimą.
Nutartyje pabrėžiama, kad „prokurorės nutarimų išvados yra skubotos, padarytos nepatikrinus ir neįvertinus visų reikšmingų aplinkybių, o nutarimų motyvai stokoja detalumo ir nėra pagrįsti išsamiu surinktų duomenų vertinimu“.
Pasak K. Maldeikio, ir seniau buvo aišku, kad kažkam naudinga, jog tiesa nebūtų nustatyta.
„Teisme dėl žalos išieškojimo kaip įrodomoji medžiaga buvo naudojami transporto bendrovės advokato teismui pateikti suklastoti dokumentai. Čia kaip ir suklastoti pinigai, kurie negali būti apyvartoje ir už kuriuos numatyta griežta baudžiamoji atsakomybė. Tačiau teisme galimos klastotės buvo priimamos už gryną pinigą. Laimei, aukštesniojo prokuroro nutartis tam absurdui gal padarys galą“, – vylėsi K. Maldeikis.
Išvada – skubota
Aukštesniojo prokuroro nutartyje dėl ikiteisminio tyrimo atnaujinimo dėstoma: „Tyrimo metu neginčijimai nustatyta, kad […] kasos pajamų orderiuose […] K. Maldeikio vardu pasirašė S. P. Ikiteisminio tyrimo metu gauta tai patvirtinanti specialisto išvada […] ir gautas specialisto paaiškinimų protokolas, kuriuo Specialistė patvirtino, kad specialisto išvadoje […] suformuluotą išvadą reikia vertinti kaip kategorišką išvadą. Išvada kategoriška, nes atliekant lyginamąjį tyrimą su S. P. parašų / rašysenos pavyzdžiais, kurių buvo pateikta pakankamai ir kurie yra kokybiški, nustatyta individuali sutampančių požymių visuma, pakankama kategoriškai išvadai, kad K. Maldeikio vardu pasirašė S. P. Skirtumų su S. P. parašų / rašysenos pavyzdžiais, rodančių, kad pasirašė ne S. P., nenustatyta.“
Skyriaus vyriausiojo prokuroro vertinimu, apibendrinant faktines aplinkybes ir teisinius motyvus, prokurorės išvada, kad tiriamuoju atveju nėra surinkta pakankamai objektyvių ir neabejotinų duomenų, kurie pagrįstų įtariamojo S. P. kaltę […], yra skubota ir nepakankamai išsamiai pagrįsta visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu.
„Skyriaus prokurorė, nutraukdama ikiteisminį tyrimą įtariamojo atžvilgiu ir priimdama nutarimą sustabdyti tyrimą, pateikė pernelyg lakonišką ir prieštaringą poziciją dėl surinktų duomenų. Tokie skundžiamo nutarimo motyvai negali būti laikomi pakankamais, nutarimas stokoja aiškių, išsamių argumentų, įtikinančių, kad šiuo atveju nebuvo surinkta pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo. Atsižvelgiant į tai, kas aptarta, nėra pagrindo teigti, kad ikiteisminio tyrimo metu visi reikiami proceso veiksmai atlikti ir išnaudotos visos galimybės nustatyti nusikalstamą veiką padariusį asmenį. Tokiu būdu ne tik nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą įtariamojo atžvilgiu, bet ir nutarimas sustabdyti ikiteisminį tyrimą laikomas nepagrįstu“, – rašoma aukštesniojo prokuroro nutartyje.
Nutartyje pabrėžiama, kad „yra pagrindas atnaujinti ikiteisminį tyrimą […], kadangi būtina pakartotinai įvertinti jau surinktus duomenis, imtis priemonių siekiant pašalinti esamus prieštaravimus tarp įtariamojo parodymų ir […] gautos specialisto išvados, nustatyti kitas tyrimui reikšmingas aplinkybes, spręsti dėl nukentėjusiojo K. Maldeikio pripažinimo civiliniu ieškovu baudžiamojoje byloje, spręsti dėl įtariamojo S. P. pripažinimo civiliniu atsakovu“.
Laukia pabaigos
Anksčiau teisėsaugininkams apklausų metu duotuose parodymuose S. P. kategoriškai teigė, kad nėra padaręs jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos, tvirtino, kad jam nebuvo jokio tikslo klastoti dokumentų, jokių pinigų už K. Maldeikį niekam nėra mokėjęs. Niekada nėra buvęs transporto bendrovės […] patalpose, bendrovės paslaugomis niekada nesinaudojo, apie šią įmonę sužinojo tik tyrimo metu iš tyrėjos. Tvirtino, kad daugiau neturi ką paaiškinti, ir prašė ikiteisminį tyrimą jo atžvilgiu nutraukti.
„Kauno dienai“ paprašius pateikti savo paaiškinimus ir komentarus, S. P. bendrauti atsisakė, pabrėždamas, kad viską sprendžia teisėsaugos institucijos.
Savo paaiškinimų „Kauno dienai“ nepateikė ir prokurorė, motyvuodama, kad teisminiai procesai dar nepasibaigę.
Dirbdavo vakare
Ikiteisminio tyrimo metu viena liudytojų pateikė parodymus, kurie atskleidžia bylos tyrimui galimai aktualių aplinkybių.
Pasak liudytojos, buvo sudaryta nuomos sutartis dėl didesnių patalpų. Sutartį pasirašė bendrovės „G....o F....a“ vadovas S. P.
Užfiksuoti tokie liudytojos parodymai: „Vėliau S. P. pasakė, kad jiems reikalingos patalpos sandėliavimui, todėl 2018 03 14 buvo sudaryta nuomos sutartis dėl rūsyje esančio sandėliuko nuomos. Sutartį taip pat pasirašė S. P., už patalpų nuomą su tam tikrais vėlavimais atsiskaitydavo kaip ir laiku, grynaisiais, mokėjo S. P. „G....o F....a“ nutraukė nuomos sutartį 2018 08 27. Kai buvo nutraukta nuomos sutartis, įmonė „G....o F....a“ buvo skolinga už kelis mėnesius nuomos, tai iš pradžių skambino S. P., vėliau skambino jo darbuotojams ir klausė, kada sumokės, tačiau jie aiškino, kad įmonės padėtis sunki, ir taip liko nesumokėję apie 3 tūkst. eurų už nuomą. Mano kabineto langai išeina į išnuomotų patalpų rūsio rampos pusę, tad niekada neužfiksavau, kad atvažiuotų kas nors paimti prekių, krovinių prie rampos. Galimai tas prekes pasiimdavo vėliau, aš dirbdavau iki 16.30 val., 17 val., o įmonės „G....o F....a“ darbuotojai į darbą, kiek mačiau, ateidavo link vakaro. Ką jie darydavo vakare, aš nežinau. Kai buvo išnuomotos patalpos rūsyje, aš raktus atidaviau S. P., kadangi ta patalpa rūsyje, kur buvo išsinuomoję, buvo atitverta tinklu, tai jie dar manęs paklausė, ar iš vidaus gali užsidengti plėvele. Aš jokių pretenzijų neturėjau, nes supratau, kad kiekvienas nori privatumo, tačiau daugiau jokių minčių nekilo, dėl ko jie nori užsitverti.“
Suklaidino sistema?
Tyrėjai aiškinosi, kaip atsitiko, kad transporto bendrovėje buvo galima už krovinius pasirašyti K. Maldeikio vardu, nors jis su tais kroviniais nebuvo susijęs.
Liudytojos nurodė, kad pagal anksčiau, dar iki kontrabandinių krovinių atsiradimo, pateiktą K. Maldeikio užsakymą, transporto bendrovės užsakymų sistemoje K. Maldeikiui buvo suteiktas kliento numeris, kuris automatiškai eksportuotas į buhalterinę programą.
Dėl to visi vėlesnių užsakymų, kurie buvo pateikti ne K. Maldeikio, o nusikalstamas veikas įvykdžiusių asmenų, jiems nurodžius, kad užsakymas bus apmokėtas K. Maldeikio, mokėjimai sistemoje buvo susieti su K. Maldeikio pirmojo užsakymo metu buhalterinės sistemos priskirtu kodu.
Todėl būtent K. Maldeikio duomenys buvo užfiksuoti užsakymuose ir kasos pajamų orderiuose, mokant už paslaugas grynaisiais – t. y. sistema automatiškai sugeneruodavo visus pervežimo ir apskaitos dokumentus K. Maldeikio vardu.
Lemiama klaida
„Kauno diena“ K. Maldeikio pasiteiravo, kokių nuostolių, jo skaičiavimais, yra patyręs, kai ant jo krito įtarimai dėl kontrabandos.
„Ikiteisminiame tyrime aš, kaip nukentėjęs, pateikiau civilinį ieškinį. Paskaičiavau, kad advokatams, ekspertams jau išleidau per 50 tūkst. eurų. Transporto bendrovės advokatai teisme mane vadina kontrabandininku, tokia netiesa mane labai įžeidžia, man taip netinka“, – sakė pašnekovas.
Jis apgailestavo, kad padaryta žala ne tik jo reputacijai, verslui, bet ir šeimai.
„Nusprendžiau atsisakyti vyno verslo, nes ta byla viską sužlugdė. Vyno verslą buvau tik pradėjęs. Pardaviau viską, ką turėjau, ir dabar ieškosiu naujos veiklos. Po transporto kompanijos ieškinio buvo areštuotas mano ir mano žmonos butas. Mes butą turėjome priverstinai parduoti, kadangi teismas skaičiavo palūkanas. Visa ta situacija suardė mano šeimos vientisumą. Nebegalėjau skirti daug laiko šeimai, nes visą laiką skyriau tiesos paieškoms. Kai pardavėme butą, pašlijo santykiai, atsirado finansinių problemų ir dabar mes gyvename atskirai“, – apgailestavo verslininkas.
Paklaustas, kokias klaidas, jo nuomone, padarė, jis sakė: „Iš pradžių maniau, kad viskas dėl kažkokios kontrabandos yra tik nesusipratimas, kad institucijos ištirs, tiesa paaiškės ir pasibaigs. Dabar jau aišku, kad tokie lūkesčiai ir delsimas imtis priemonių buvo kritinė klaida.“
Dar ne pabaiga
Nors verslininkas, anot jo, jau mato šviesą tunelio gale, tačiau akivaizdu, kad iki galutinio tikslo – nusikratyti kontrabandininko etiketės – dar toli.
Nuotolį padidino lapkričio 27 d. priimta Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje dėl nuostolių, susijusių su kontrabanda atlyginimo.
Pagal šią nutartį juos turėtų atlyginti K. Maldeikis.
„Šiuo metu mano teisininkai analizuoja Vilniaus apygardos teismo nutartį. Problema ta, kad teismas vėl ignoravo ikiteisminio tyrimo medžiagą ir ekspertų išvadas, kurios kategoriškai patvirtina, kad civilinėje byloje panaudoti dokumentai buvo suklastoti ir už paslaugas apmokėjo kitas asmuo - S. P. Nutartis formaliai gina ankstesnius teismų sprendimus, tačiau nenori matyti naujų aplinkybių ir policijos nustatytų faktų. Todėl artimiausiu metu bus sprendžiama dėl kasacinio skundo pateikimo Lietuvos Aukščiausiajam Teismui“, - sakė visas įmanomas teisėtas priemones siekiantis išnaudoti K. Maldeikis.
Prostitucijos organizavimo byla
K. Maldeikis atkreipė dėmesį, kad jo parašus galimai klastojęs S. P. 2015 m. buvo teisiamas prostitucijos organizavimo byloje.
Kaip rašo publikaciją skelbęs portalas, kaltinimai dėl prostitucijos tinklo organizavimo buvo pateikti itin margai kompanijai, kurioje minimas ir S. P. Jis toje pačioje byloje be kitų kaltinimų buvo nuteistas ir dėl dokumentų klastojimo.
Portalo žiniomis, dalis kaltinamųjų buvo sulaikyti 2012 m. spalį įtarus, kad prostitucijos tinklas buvo organizuojamas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje – galimai verstis prostitucija merginos ir moterys buvo vežamos į Prancūziją ir net Australiją, kitas šalis.
Informaciją apie prostitucijos bylą paskelbusio portalo žiniomis, moterys ir merginos buvo verbuojamos virtualioje erdvėje, o tuomet vežamos dirbti į užsienį. Gali būti, kad kai kurios nukentėjusiosios į prostituciją buvo įtrauktos apgaule – tikinant, kad joms teks tik šokti.
