Brazilijoje vykstančių COP30 klimato derybų metu buvo kilęs gaisras

Brazilijos turizmo ministras Celso Sabino (Selsu Seibino) nurodė, kad gaisras buvo suvaldytas.
„Incidentas jau suvaldytas“, – pareiškė ministras.
Pranešama, kad saugumo pajėgos nuskubėjo gesinti gaisro, koridoriuose jautėsi dūmų kvapas, o įvykio vietoje buvę žmonės šaukė apie pavojų.
Kilus gaisrui delegacijų atstovai buvo evakuoti, o vėliau į įvykio vietą atvyko ugniagesiai.
Gaisras kilo tuo metu, kai pareigūnai iš viso pasaulio dalyvavo derybose dėl iškastinio kuro, klimato finansavimo ir prekybos priemonių, likus vienai dienai iki dviejų savaičių trukmės konferencijos pabaigos.
