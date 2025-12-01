 Zoologijos sode liūtė sudraskė į jos aptvarą įsigavusį vyrą

2025-12-01 09:55
Viljama Sudikienė (ELTA)

Sekmadienį Brazilijoje mirė vyras, užpultas liūtės, į kurios aptvarą įsigavo Arrudos Câmaros zoologijos sode Žuan Pesojos pakrantės mieste, pranešė pareigūnai. 

/ Asociatyvi Pixabay nuotr.

Zoologijos sodas uždarytas, kol incidentas tiriamas.

„Tai itin liūdnas įvykis, ir mes reiškiame gilią užuojautą šeimai“, – pranešė miesto taryba. Vyro tapatybė nebuvo atskleista.

Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip vyras perlipa per šešių metrų aukščio sienos grotas ir nusliuogia medžiu į aptvarą, kuriame prie baseino ilsėjosi liūtė.

Vyrą pastebėjęs gyvūnas jį puolė, kai šis mėgino pabėgti į netoliese esančius krūmus. Vyro patekimo į aptvarą aplinkybės vis dar tiriamos.

Šiame straipsnyje:
Brazilija
zoologijos sodas
liūtė sudrąskė žmogų

