JT klimato konferencija baigėsi taip pat chaotiškai kaip ir prasidėjo

Per aukščiausiojo lygio susitikimą išryškėję nesutarimai vos nesužlugdė susitarimo.
COP30 pabaigoje skambėjo pikti komentarai apie godžius vaikus, Vatikanas sulaukė švilpimo, be to, ilgiau nei valandai buvo sustabdytas posėdis.
COP30 pirmininkavęs Brazilijos diplomatas Andre Aranha Correa do Lago (Andrė Aranja Korėja du Lagu) gerokai pavėluotai atidarė plenarinį posėdį, susirinkusiesiems visą naktį derinus teksto, kuris būtų visiems priimtinas, detales.
Delegatai apsiblaususiomis akimis užėmė savo vietas, nekantraudami pamatyti, kaip baigsis šios maratoninės derybos.
Praėjusią savaitę šiame Amazonijos mieste vykusį viršūnių susitikimą jau du kartus pertraukė vietinių tautų protestuotojai – pirmą kartą, kai jie įsiveržė į teritoriją ir susirėmė su apsauga, antrą kartą, kai neleido įeiti delegatams – prieš tai, kai dėl ketvirtadienį kilusio gaisro prasidėjo panika ir evakuacija.
Kai A. A. Correa do Lago nuleido plaktuką ir paskelbė apie priėmimą salėje pasigirdo plojimai.
Sesijos pradžioje Šventojo Sosto atstovas sulaukė garsaus nevyriausybinių organizacijų švilpimo, perskaitęs Vatikano lyties apibrėžimą, grindžiamą griežtai biologiniais skirtumais. Klimato konferencijoje kelios vyriausybės, nuo Irano iki Argentinos, ne tik sprendė su klimatu susijusius klausimus, bet ir siekė patikslinti savo pozicijas dėl lyčių sampratos.
Tačiau drama tuo nesibaigė.
Per klimato kaitos konferenciją išryškėjo gilūs dešimčių valstybių, įskaitant Europos Sąjungą (ES), siekiančių nuo iškastinio kuro naudojimo pereiti prie aplinkai draugiškesnių sprendinių, ir naftos gamintojų bei besivystančių ekonomikų, kurios tam tvirtai priešinosi, nesutarimai.
Kolumbijos atstovė Daniela Duran pareiškė, kad jos šalis buvo iškėlusi procedūrinį klausimą papildomame tekste, kuris vis tiek buvo patvirtintas, ir dabar oficialiai pareiškė prieštaravimą.
A. A. Correa do Lago dėl to sustabdė plenarinį posėdį – tai buvo neįprastas žingsnis, rodantis Brazilijos ryžtą pademonstruoti rimtą valstybės požiūrį į susirūpinimą keliančius klausimus.
Stebėtojai teigė, kad pauzė greičiausiai atspindėjo gilų Kolumbijos nusivylimą: šalis vadovavo pastangoms įtraukti „veiksmų planą“ ir buvo nepatenkinta derybų baigtimi.
Per ilgiau nei valandą užsitęsusią pertrauką diplomatai bendravo tarpusavyje.
„Nemiegojau, ir tikriausiai tai nepadėjo, kaip ir mano garbus amžius“, – atsiprašinėdamas sakė maždaug 60-metis A. A. Correa do Lago.
Nesielkite kaip vaikai, norintys atimti iš jūsų visus saldumynus!
Vis dėlto Rusija, kuri tarptautiniuose forumuose dažnai palaiko Braziliją, nusprendė pareikšti savo nepasitenkinimą, prieštaraudama prieštaravimui.
„Nesielkite kaip vaikai, norintys atimti iš jūsų visus saldumynus!“ – ispaniškai barė Rusijos atstovas Sergejus Kononučenka ir apkaltino Kolumbiją bei kitas šalis bandymais „kišti saldumynus, kol supykins“, dėl ko Argentina griežtai sureagavo.
Indija gyrė susitarimą kaip prasmingą, o Europa, išskyrus techninį prieštaravimą, iš esmės tylėjo, akcentuodama, kad Vakarų šalys buvo nustumtos į antrą planą.
Britų energetikos sekretorius Edas Milibandas per priverstinę pertrauką naujienų agentūrai AFP pareiškė, kad klimato susitarimas, kuriame tik netiesiogiai minima nafta, anglis ir dujos, vis dar yra „svarbus JAV pasitraukimo iš Paryžiaus kontekste“, net ir pripažindamas, kad „tai ne viskas, ko būtume norėję“.
Aukščiausiojo lygio susitikime nuo pat pradžių buvo pastebimos infrastruktūros problemos – nesandarios lubos, sugedę oro kondicionieriai, vandens nebuvimas tualetuose ir pan.
Per paskutinę sesiją pliaupė smarki liūtis, dėl kurios permirko kilimas posėdžių salėje, tačiau A. A. Correa do Lago teigimu tai buvo „nuostabus Amazonijos lietaus garsas“.
Naujausi komentarai