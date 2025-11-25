„Maxima“ dovanoja daugiau laiko Kalėdoms: štai, ką siūlo šventiniam stalui, dekorui ir dovanoms

Neretai šventinis laikotarpis daugeliui asocijuojasi su gausa įvairių darbų, kuriuos reikia spėti pabaigti iki metų galo ar skubėjimu, kada Kalėdų dvasia alsuojantis metas pralekia it akimirka.
„Galvodami, kuo šiemet norime pradžiuginti „Maximos“ pirkėjus, nusprendėme padovanoti jiems tai, kas iš tiesų svarbiausia – kuo daugiau laisvo laiko, kuriuo jie galėtų pasimėgauti laukdami Kalėdų. Štai todėl šių metų mūsų šūkis skamba „Daugiau laiko Kalėdoms“ ir asortimentas yra subalansuotas taip, kad pasiruošimas šventėms būtų kuo lengvesnis, o viską, ko reikia Kalėdoms – rastų vienoje vietoje“, – sakė „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorė Snieguolė Valiaugaitė.
„Maximos“ kalėdiniame asortimente – laiką šventėms taupantys sprendimai
Laiko, pavyzdžiui, kada galima neskaičiuojant valandų žiūrėti šventinius serialus ar filmus, klaidžioti po girliandomis ir kitais gražiais atributais papuoštą miestą ar dėlioti daugiau nei 1500 detalių turinčią dėlionę, kurią įveikti vis atidėdavote, laiko sutaupyti padės kruopščiai atrinktos prekės „Maximoje“ šventiniam stalui, namų dekorui ar dovanoms.
„Maximos“ pirkėjams paruošėme tokius šventinius saldumynus ir užkandžius, kuriuos reikės tik išpakuoti. Pavyzdžiui, galima rinktis iš anksto paruoštas užtepėles, supjaustytus mėsos gaminius, migdolais, tunu ar sūriu įdarytas alyvuoges, kitas daržoves ir vaisius, šaldytus tortus, kuriuos beliks tik atvėsinti, ar panetonę, riešutų rinkinius ir daugybę kitų. Tuo metu šventinius patiekalus užteks pašauti į orkaitę kelioms dešimtis minučių ir vėliau mėgautis. Ypatingai dėmesį kviečiame atkreipti į „Well Done Premium“ progoms sukurtą asortimentą, kuris pasižymi gausia pagrindinių patiekalų kolekcija, taip pat, žinoma, ir saldumynais, užkandžiais“, – sakė S. Valiaugaitė.
Už savo pirkėjus „Maxima“ pasirūpino net ir švenčių laukimo staigmenomis visai šeimai, įskaitant ir mylimus augintinius, asortimente siūlydama gausų įvairiausių Advento kalendorių pasirinkimą. Jų rasite kiekvieno skoniams – nuo šokoladinių, su guminukais iki traškučių ar net ir nevalgomų – su pasakomis, LEGO.
„Netrūksta ir sprendimų pramogoms – įvairius žaislus apgalvojome ir mažiems, ir dideliems. Suaugusieji mūsų parduotuvėse gali rasti platų stalo žaidimų asortimentą, o mažieji – įvairiausių konstruktorių, pliušinių, interaktyvių lavinamųjų žaislų, kurie ypač populiarūs pastaraisiais metais. Pasirinkimas toks, kad kiekvienas ras gausą įvairiausių užsiėmimų, tinkančių ne tik vaikams, bet ir pasidžiaugti bendrai, kartu visai šeimai“, – sakė S. Valiaugaitė.
Namų dekoro, tekstilės, indų ar maisto ruošimo įrankiai parduotuvėse „Maxima“ taip pat sudėlioti patogiai, į tris spalvines temas – baltą Kalėdų pasaką, prabangią Kalėdų eleganciją bei klasikines raudonas ir žalias Kalėdas, kad namuose sukurtumėte magišką Kalėdų dvasią taip pat neužtrukdami. Šventėms pasiruošite pagal pastarųjų metų tendencijas greitai ir lengvai, tad laiko, pasibūti su šeima ir pasidžiaugti jaukumu namuose, liks į valias.
„Sprendimų, taupančių laiką buvimui drauge, o ne ilgam staigmenų ieškojimui, turime ir dovanoms. Jų pasirinkimas – itin platus, taip pat galima rinktis ir tokias, kurios iš anksto jau yra supakuotos. Be to, net ir pakavimo priemonės šiemet pirkėjams siūlomos tokios, kurios padės staigmenas, kurias dėsite po eglute, supakuoti lengviau, tačiau su tokia pačia meile ir rūpesčiu. Paruošėme dėžutes, maišelius, į kuriuos beliks tik įdėti dovaną ar užrišti kaspiną“, – dalinosi „Maximos“ atstovė.
Pasirūpinti sprendimais, dovanojančiais daugiau laiko Kalėdoms, „Maximos“ pirkėjai gali nuo mažiausių, vieno X, tinklo parduotuvių – gausus šventinis asortimentas laukia visose Lietuvos „Maximose“. Pasižvalgyti po specialų Kalėdoms skirtą katalogą, kuriame kas savaitę pateikiami kainų pasiūlymai svarbiausiems šventės elementams „Maximos“ pirkėjai gali čia: Daugiau laiko Kalėdoms.
