JAV imigracijos pareigūnas nušovė jį automobiliu puolusią moterį

„Bandymas pervažiuoti mūsų teisėsaugos pareigūnus, siekiant juos nužudyti – vidaus terorizmo aktas“, – platformoje „X“ pareiškė Vidaus saugumo departamentas, kuriam yra pavaldi ICE.
„Vienas ICE pareigūnas, baimindamasis dėl savo gyvybės, savo kolegų teisėsaugos pareigūnų gyvybių ir visuomenės saugumo, gindamasis paleido šūvius. Kulkos pataikė į įtariamą nusikaltimo vykdytoją, kuri mirė. Sužeisti ICE pareigūnai turėtų visiškai pasveikti.“
Kelete JAV miestų vyko aistringi protestai prieš prezidento Donaldo Trumpo administracijos, žadėjusios areštuoti ir deportuoti nelegalius migrantus, imigracijos kontrolės operacijas.
