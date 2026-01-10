Vyriausybė: Venesuela pradėjusi „tiriamąsias“ derybas su JAV dėl santykių atkūrimo

Laikinosios prezidentės Delcy Rodriguez (Delsi Rodriges) vyriausybė „nusprendė su Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybe pradėti tiriamąjį diplomatinį procesą, kurio tikslas – atkurti diplomatines misijas abiejose šalyse“, pareiškė užsienio reikalų ministras Yvanas Gilas (Ivanas Gilas).
Karakasas taip pat patvirtino, kad JAV diplomatai penktadienį atvyko į Karakasą.
Pasak vieno JAV pareigūno, jie nuvyko į Venesuelos sostinę įvertinti galimybės vėl atidaryti nuo 2019 metų uždarytą ambasadą po to, kai Vašingtonas nuvertė šalies lyderį Nicolasą Maduro (Nikolą Madurą).
Johnas McNamara (Džonas Maknamara), aukščiausio rango JAV diplomatas kaimyninėje Kolumbijoje, ir kiti darbuotojai „nuvyko į Karakasą, kad atliktų pirminį vertinimą dėl galimo laipsniško veiklos atnaujinimo“, sakė JAV pareigūnas, kaip įprasta, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
Venesuela pareiškė, kad savo ruožtu nusiųs delegaciją į Vašingtoną.
Diplomatinis atšilimas prasidėjo praėjus mažiau nei savaitei po to, kai JAV specialiosios pajėgos po bombardavimo reido, kuris buvo surengtas siekiant neutralizuoti Venesuelos gynybą, viename iš kompleksų Karakase sulaikė N. Maduro ir jo žmoną Cilia Flores (Siliją Flores).
Dvylika metų Venesuelą valdęs N. Maduro užrištomis akimis ir surakintas antrankiais buvo nuskraidintas į Jungtines Valstijas, kur pirmadienį stojo prieš teismą dėl narkotikų kontrabandos ir kitų kaltinimų.
N. Maduro neigia visus jam pareikštus kaltinimus.
