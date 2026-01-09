 JAV svarsto apie šimtatūkstantines išmokas Grenlandijos gyventojams

JAV svarsto apie šimtatūkstantines išmokas Grenlandijos gyventojams

2026-01-09 15:44
Rasa Strimaitytė (ELTA)

JAV vyriausybės atstovai, šaltinių duomenimis, svarstė skirti vienkartines išmokas Grenlandijos gyventojams. Taip norima įtikinti Danijos užjūrio teritorijos gyventojus atsiskirti nuo karalystės ir galbūt prisijungti prie JAV, naujienų agentūrai „Reuters“ sakė keturi su situacija susipažinę šaltiniai.

JAV svarsto apie šimtatūkstantines išmokas Grenlandijos gyventojams
JAV svarsto apie šimtatūkstantines išmokas Grenlandijos gyventojams / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Diskutuota kiekvienam asmeniui skirti nuo 10 tūkst. iki 100 tūkst. dolerių, penktadienį pranešė „Reuters“. Tai bendrai sudarytų beveik 6 mlrd. dolerių. Vienas šaltinių teigė, kad vidinės diskusijos dėl vienkartinių išmokų pastarosiomis dienomis tapo rimtesnės.

Baltieji rūmai patvirtino, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo saugumo patarėjai vertina, „kaip galėtų atrodyti galimas pirkimas“. JAV valstybės sekretorius Marcas Rubio kitą savaitę Vašingtone susitiks su Danijos kolega ir aptars Grenlandijos klausimą.

Vyriausybės Kopenhagoje ir Grenlandijos sostinėje Nuke ne kartą pareiškė, kad 57 tūkst. gyventojų turinti Grenlandija neparduodama. „Pakaks. Užteks fantazuoti apie aneksiją“, – sakė Grenlandijos ministras pirmininkas Jensas Frederikas Nielsenas.

Šiame straipsnyje:
Grenlandija
JAV
Danija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų