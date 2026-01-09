Nufilmuota, kaip pareigūnas nušovė moterį

Amerikos Mineapolio mieste imigracijos pareigūnai sustojo prie gatvę užblokavusio visureigio. Agentai nuėjo link automobilio, bandė atidaryti dureles, bet staiga mašina pradėjo važiuoti, pasigirdo šūviai ir aplinkinių šūksniai.
Nevaldoma mašina trenkėsi į šalikelėje stovėjusius automobilius. Už vairo sėdėjo moteris. Po įvykio pareigūnai bandė ją gaivinti.
Gyventojai skandavo „gėda“, o vėliau į pareigūnus ėmė laidyti sniego gniūžtes.
Agentai pradėjo stumdyti žmones ir purkšti jiems į akis pipirinių dujų. Minia rėkė pareigūnams, kad šie nešdintųsi iš miesto.
Vidaus saugumo sekretorė užstojo agentus.
„Tai buvo vidaus terorizmo aktas. Mūsų imigracijos ir muitinės tarnybos pareigūnai, vykdydami teisėsaugos veiksmus, įstrigo sniege dėl nepalankių oro sąlygų Mineapolyje. Jie bandė išstumti savo automobilį, o moteris užpuolė juos ir aplinkinius, bandė juos pervažiuoti ir taranuoti savo automobiliu. Vienas mūsų pareigūnas greitai sureagavo ir šovė, kad apsaugotų save ir aplinkinius“, – aiškino JAV vidaus saugumo sekretorė Kristi Noem.
Amerikos prezidentas apkaltino radikaliąją kairę kasdien grasinant, užpuolant ir taikantis į teisėsaugos pareigūnus. Tokie pareiškimai ne juokais įsiutino Mineapolio merą. Kalbėdamas jis netgi keikėsi.
„Jie jau bando tai pateikti kaip savigynos veiksmą. Pamačiusi vaizdo įrašą, noriu visiems tiesiai šviesiai pasakyti – tai nesąmonė. Mažai ką galiu pasakyti, kas pagerintų šią situaciją, bet turiu žinutę mūsų bendruomenei, mūsų miestui. Ir turiu žinutę imigracijos ir muitinės pareigūnams – nešdinkitės iš Mineapolio“, – rėžė Mineapolio meras Jacob Frey.
Žmonės susibūrė į protestus.
„Turiu labai paprastą žinutę. Mums nereikia jokios papildomos federalinės vyriausybės pagalbos. D. Trumpui ir K. Noem – jūs jau padarėte pakankamai“, – pareiškė Minesotos gubernatorius Tim Walz.
Į incidentą sureagavo ir senatoriai.
„Reikia greito ir išsamaus tyrimo. Kai šie agentai klaidžioja po mūsų miestų gatves, nebendradarbiauja su vietos teisėsauga ir bendruomenėmis, įvyksta tragedijos – siaubingos tragedijos, žmogžudystės“, – pabrėžė Senato mažumos lyderis Chuck Schumer.
D. Trumpo administracija pastarosiomis savaitėmis į Mineapolio apylinkes dislokavo papildomus 2 tūkstančius federalinių agentų, reaguodama į kaltinimus dėl sukčiavimo valstijoje.
Naujausi komentarai