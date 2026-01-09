JAV perėmė dar vieną iš Venesuelos išplaukusį naftos tanklaivį

Tanklaivis anksčiau išplaukė iš Venesuelos, pridūrė naujienų agentūra „Reuters“.
Tanklaivis „Olina“ buvo perimtas netoli Trinidado. Tai jau penktasis JAV įvykdytas tanklaivio perėmimas per pastarąsias savaites.
Viešos laivybos duomenų bazės „Equasis“ duomenimis, „Olina“ neteisėtai plaukiojo su Rytų Timoro vėliava, o prieš perėmimą buvo išplaukęs iš Venesuelos ir vėl grįžęs į regioną, remdamasi su šiuo klausimu susipažinusiu šaltiniu iš laivybos sektoriaus pranešė „Reuters“.
Kaip rašė ELTA, trečiadienį JAV kariuomenė pranešė sulaikiusi tanklaivius „M/T Sophia“ ir „Marinera“. JAV teigimu, šie tanklaiviai priklausė vadinamajam „Šešėliniam laivynui“, siejamam su Rusija, Venesuela ir Iranu.
