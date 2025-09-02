Analizė: taikos deryboms stringant, Rusija tęsia puolimą

Rugpjūtį buvo dedamos naujos diplomatinės pastangos, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas, siekdamas užbaigti trejus su puse metų trunkantį karą, per kurį žuvo dešimtys tūkstančių žmonių ir kuris nuniokojo didžiąją dalį rytų ir pietų Ukrainos, susitiko tiek su savo kolega iš Rusijos, tiek iš Ukrainos.
Naujienų agentūros AFP atlikta analizė rodo, kad Maskvos pajėgos per mėnesį iš viso užėmė 594 kvadratinius kilometrus Ukrainos teritorijos – šiek tiek mažiau nei liepą, kai buvo užimtas 634 kvadratinių kilometrų plotas, taigi keturis mėnesius iš eilės trukęs laikotarpis, kai kas mėnesį buvo užimama vis daugiau teritorijos, baigėsi.
Skaičiuojant šiuos duomenis, atsižvelgiama į teritoriją, kurią, ISW vertinimu, visiškai arba iš dalies kontroliuoja Rusijos pajėgos, taip pat į nepatikrintus teiginius apie Maskvos padarytą pažangą.
Ukraina ne kartą yra sakiusi, kad Rusija nėra rimtai nusiteikusi nutraukti savo invaziją, o įsitraukdama į D. Trumpo diplomatinę iniciatyvą nori laimėti laiko.
Trys tiesioginių Rusijos ir Ukrainos taikos derybų raundai ir D. Trumpo organizuoti susitikimai neatnešė jokių konkrečių rezultatų siekiant taikos.
Iš viso Rusija kontroliuoja 19 proc. Ukrainos teritorijos.
Rugpjūčio 12 d. Maskva pasiekė vieną didžiausių pastarųjų mėnesių vienos dienos pergalių, netikėtai prasiverždama per stipriai įtvirtintas fronto linijas ir užimdama daugiau nei 110 kvadratinių kilometrų plotą.
Apie tai, kad fronto linija nestovi vietoje, byloja ir tas faktas, kad Ukrainai taip pat pavyko atkovoti didelius žemės plotus – per mėnesį ji bent tris kartus pasistūmėjo po maždaug 30 kvadratinių kilometrų pirmyn per vieną dieną.
Beveik 70 proc. Rusijos pajėgų buvo sutelkta rytiniame Donecko regione, kurį Maskva teigia aneksavusi ir kovoja dėl visiškos jo kontrolės.
Analizės duomenimis, šiuo metu Rusija kontroliuoja 79,6 proc. šio regiono – tuo tarpu prieš metus jau priklausė 63 proc. šios teritorijos, o iki 2022 m. vasarį prasidėjusios Rusijos invazijos maždaug 31 proc. srities kontroliavo Maskvos remiami separatistai.
Be to, Maskvos pajėgos užėmė 76 kvadratinius kilometrus centrinės Dniepropetrovsko srities, o Ukraina praėjusią savaitę pirmą kartą pripažino, kad Rusijai pavyko įsitvirtinti šiame regione.