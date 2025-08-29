Zelenskis: 100 tūkst. rusų sutelkti puolimui ties Pokrovsku

„Ten telkiasi priešas. Iki 100 tūkstančių – tiek turime šįryt. Jie bet kokiu atveju ruošia puolimo veiksmus“, – žurnalistams sakė V. Zelenskis.
Jis pridūrė, kad Ukrainos pajėgos stumia Rusijos karių grupes iš šiaurės rytinio Sumų regiono.
Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad Maskva telkia maždaug 100 tūkst. karių pajėgas netoli rytinės Ukrainos tvirtovės Pokrovsko, kurį Rusija laiko savo teritorija.
„Ten telkiasi priešas. Iki 100 tūkstančių – tiek turime šįryt. Jie bet kokiu atveju ruošia puolimo veiksmus“, – žurnalistams sakė V. Zelenskis.
Jis pridūrė, kad Ukrainos pajėgos stumia Rusijos karių grupes iš šiaurės rytinio Sumų regiono.