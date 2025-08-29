 Zelenskis: 100 tūkst. rusų sutelkti puolimui ties Pokrovsku

2025-08-29 15:56
BNS inf.

Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad Maskva telkia maždaug 100 tūkst. karių pajėgas netoli rytinės Ukrainos tvirtovės Pokrovsko, kurį Rusija laiko savo teritorija.

Zelenskis: 100 tūkst. rusų sutelkti puolimui ties Pokrovsku / Ukrainos prezidentūros nuotr.

„Ten telkiasi priešas. Iki 100 tūkstančių – tiek turime šįryt. Jie bet kokiu atveju ruošia puolimo veiksmus“, – žurnalistams sakė V. Zelenskis.

Jis pridūrė, kad Ukrainos pajėgos stumia Rusijos karių grupes iš šiaurės rytinio Sumų regiono.

