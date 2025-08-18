Syrskis: Rusijos pajėgos Sumų srityje patyrė pralaimėjimą

„Sumų srityje priešas patyrė pralaimėjimą. Nepaisant to, kad dislokavo galingus elitinius dalinius – desantininkus, jūrų pėstininkus ir geriausius motorizuotųjų šaulių būrius, – per pastaruosius du mėnesius jiems nepavyko pasiekti jokios sėkmės“, – sakė A. Syrskis.
Jis pridūrė, kad naujausias Rusijos mėginimas veržtis prie Stepnės ir Novokostiantynivkos baigėsi visiška nesėkme.
„Užpuolikai buvo sunaikinti ir nustumti atgal per valstybės sieną. Tęsiame puolimo operacijas šiame rajone. Suprasdami, kad jų pastangos bergždžios, priešai dabar perdislokuoja dalinius iš Sumų į kitus frontus, pirmiausia į Zaporižią“, – sakė A. Syrskis.
Pasak jo, padėtis fronto linijoje šiuo metu yra labai sudėtinga. Rusija tęsia strateginę puolimo operaciją. Šiuo metu priešai persigrupuoja ir sutelkia dėmesį į du pagrindinius sektorius.
„Pirmasis yra Pokrovsko sektorius, jis išlieka pagrindinis rusų prioritetas. O dabar priešai perkelia savo pajėgas iš Sumų sektoriaus Zaporižios kryptimi. Kitaip tariant, tai bus antroji ašis, kurioje jie planuoja pradėti aktyvias puolimo operacijas“, – sakė vadas.
A. Syrskio teigimu, aktyvumas Zaporižios kryptimi išlieka mažas, „tačiau vykdydami Putino tikslus ir direktyvas, okupantai bando ir ten suduoti galingą smūgį, kurį buvo suplanavę prieš metus“.