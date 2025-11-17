Ukrainai sutelkus pajėgas ties Pokrovsku, rusai stumiasi į priekį kituose ruožuose

Straipsnyje teigiama, kad sulaikyti Rusijos puolimą šiame fronto ruože yra labai svarbu, kad būtų galima apginti Zaporižią.
Leidinys pažymi, kad Ukrainos kariai vis dažniau perkeliami toliau į šiaurę Pokrovskui sustiprinti, todėl pietryčių fronto gynyba tampa labiau pažeidžiama nesibaigiančio rusų puolimo atžvilgiu.
„Remiantis proukrainietiškais žemėlapius, per šešias savaites Rusijos karinės pajėgos šioje teritorijoje pažengė maždaug 19 mylių (30 km) į priekį“, – teigiama straipsnyje.
Rusų puolimas „pastarosiomis savaitėmis paspartėjo“
Kaip rašo „The Telegraph“, Rusija patyliukais užiminėja teritorijas Donecko, Zaporižios ir Dnipropetrovsko sričių sandūroje, kur gynybai buvo skiriama sąlyginai mažiau dėmesio.
JAV Karo tyrimų instituto duomenimis, Rusijos karinės pajėgos gali bandyti apsupti Huliajpolę iš šiaurės rytų, siekdamos susilpninti Ukrainos gynybą, kad galėtų greitai judėti į priekį, naudodamos įsiskverbimo taktiką.
Maskva nusitaikė į vietines aprūpinimo linijas ir Ukrainos dronų operatorius bei bando pasinaudoti tuo, kad dalis ukrainiečių įtvirtinimų buvo apgriauta, kad surengtų masinius nedidelių kovinių grupių išpuolius.
Karinio analitiko Michaelo Kofmano teigimu, nors visų dėmesys sutelktas į Pokrovską, didžioji dalis Rusijos puolimo vyksta „pietvakariuose, prie Zaporižios, Dnipro ir Donecko sienos, ir pastarosiomis savaitėmis paspartėjo“.
„Ukrainos gynyba aplink Huliajpolę atrodo vis labiau susiskaldžiusi. Ši teritorija, matyt, yra mažiau svarbi Rusijai ir Ukrainai... Pokrovske vykstantis kontrpuolimas reiškia, kad kitose vietose, pavyzdžiui, [Zaporižioje], situacijai stabilizuoti lieka mažai jėgų“, – rašo analitikas.
Tačiau jis pažymėjo, kad Rusijos karinės pajėgos toliau „veikia taktiniu požiūriu neveiksmingai“, nes daliniai „pranešinėja apie pozicijas ir pažangą, kurios niekada nebuvo“.
Tuo tarpu kai kurie analitikai mano, kad Rusija žengia į priekį, bandydama priversti Ukrainą perkelti išteklius į Zaporižios sritį ir atitraukti juos nuo Pokrovsko.