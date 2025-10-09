Zelenskis: jei Putinas nori užgrobti Rytų Ukrainą, turės palaidoti milijoną savo kareivių

Per susitikimą su žurnalistais V. Zelenskis prisiminė savo pokalbį su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
„Tai, ką jam sakiau, išsipildė: rusai neužims Rytų Ukrainos, o jei norės tai padaryti, Putinas turės palaidoti milijoną saviškių. Mes žinome, kiek jis jau palaidojo, kai nuo plataus masto invazijos pradžios užėmė 30 proc. Rytų Ukrainos, ir galime numatyti, kas bus, jei mėgins užimti visą Donbasą ar kitas Ukrainos dalis“, – sakė V. Zelenskis.
Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad D. Trumpas prarado pasitikėjimą V. Putino žodžiais.
„Putinas melavo Trumpui. Žmogus, kuris iš tikrųjų nori ir yra pasirengęs taikai, negali ir toliau stiprinti smūgių. Tai yra ultimatumas per masines atakas. Tačiau ultimatumai neveikia. Mes norime teisingos taikos, o tai reiškia, kad turi vykti teisingas dialogas. Ir mes esame pasirengę tokiam dialogo formatui, kokį paskelbė prezidentas Trumpas. Esame pasiruošę atitinkamam susitikimui“, – sakė V. Zelenskis.
Ukrainos duomenimis, Rusijos kariuomenė mūšio lauke Ukrainoje nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. spalio 8 d. prarado maždaug 1 118 370 kareivių.