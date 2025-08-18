 Zelenskis atvyko į Vašingtoną deryboms su Trumpu

Zelenskis atvyko į Vašingtoną deryboms su Trumpu

2025-08-18 07:22
BNS inf.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, sekmadienio vakarą atvykęs į Vašingtoną, prieš derybas su JAV prezidentu pareiškė, kad visos pusės nori greitos karo pabaigos, ir paragino siekti ilgalaikės taikos.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / Scanpix nuotr.

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų