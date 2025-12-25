 Zelenskis pranešė apie savo derybas dėl Ukrainos su JAV pasiuntiniais

2025-12-25 19:06
BNS inf.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pranešė apie įvykusias jo derybas su JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pasiuntiniais Steve'u Witkoffu (Stivu Vitkofu) ir Jaredu Kushneriu (Džaredu Kušneriu), kuriose daugiausia dėmesio buvo skirta „žiaurios Rusijos karo“ užbaigimui ir kurias jis pavadino labai geromis.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / Scanpix nuotr.

