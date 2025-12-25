Zelenskis pranešė apie savo derybas dėl Ukrainos su JAV pasiuntiniais

„Aptarėme tam tikras esmines vykdomo darbo detales“, – parašė jis socialiniuose tinkluose.
„Yra gerų idėjų, kurios gali padėti pasiekti bendrą rezultatą ir ilgalaikę taiką“, – pridūrė jis.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pranešė apie įvykusias jo derybas su JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pasiuntiniais Steve'u Witkoffu (Stivu Vitkofu) ir Jaredu Kushneriu (Džaredu Kušneriu), kuriose daugiausia dėmesio buvo skirta „žiaurios Rusijos karo“ užbaigimui ir kurias jis pavadino labai geromis.
