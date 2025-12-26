Zelenskis su Merzu aptarė būsimą susitikimą su Trumpu

Apie tai, pasak „Ukrinform“, V. Zelenskis pranešė „Telegram“ kanale.
„Kalbėjausi su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu. Koordinuojame savo pozicijas, ir visa Europa turi būti vieninga ginant mūsų europietišką gyvenimo būdą, mūsų valstybių nepriklausomybę ir taiką Europoje. Turi būti taika“, – sakė Ukrainos prezidentas.
Pasak V. Zelenskio, pokalbio metu buvo aptartas pasirengimas susitikimui su JAV prezidentu D. Trumpu.
„Aš jį informavau apie mūsų darbą su JAV pasiuntiniais – visi prisimename Berlyno susitikimų formatą ir ten pasiektą produktyvumą. Būtent taip mes ir toliau dirbame. Susitarėme ir toliau veikti kartu su europiečiais“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Jis padėkojo Vokietijai ir F. Merzui už nuoseklią ir apčiuopiamą paramą Ukrainai.
„Esu dėkingas Vokietijai už tvirtą ir realią paramą Ukrainai ir mūsų gynybai. Dėl to, ką kartu darome su Vokietija, Ukrainoje nuo Rusijos smūgių buvo apsaugotos tūkstančių žmonių gyvybės, o mes išlaikome savo gynybines pozicijas, kad užtikrintume stiprias diplomatines pozicijas“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, V. Zelenskis prieš būsimus susitikimus Floridoje taip pat kalbėjosi su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte.