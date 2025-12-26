Trumpas su Zelenskiu susitiks Floridoje

Šis susitikimas aptarti naujus taikos pasiūlymus rengiamas D. Trumpui intensyvinant pastangas tarpininkauti dėl didžiausio konflikto Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų užbaigimo.
Pagal naujausią 20 punktų planą būtų įšaldyta fronto linija ir panaikintas reikalavimas, kad Kyjivas teisiškai atsisakytų savo siekio įstoti į NATO, trečiadienį per spaudos konferenciją sakė V. Zelenskis.
Tačiau Ukrainos lyderis taip pat užsiminė, kad šiame plane atveriamas kelias galiausiai atitraukti šalies pajėgas iš rytinės Donecko srities ir įkurti demilitarizuotą zoną; tai pozicijos, kurių Kyjivas anksčiau nenorėjo priimti.
Tai buvo aiškiausia Ukrainos vadovo užuomina apie teritorinių nuolaidų galimybę. Šis planas Kyjivui yra priimtinesnis nei pradinis Vašingtono praėjusį mėnesį pateiktas 28 punktų pasiūlymas, kuris atitiko daugelį pagrindinių Rusijos reikalavimų.
Maskva dar neatsakė į naujausią pasiūlymą, tačiau leido suprasti, kad nešvelnins savo griežtų reikalavimų.
„Savaitgalį, manau, sekmadienį, Floridoje turėsime susitikimą su prezidentu Trumpu“, – penktadienį žinutėje žurnalistams sakė V. Zelenskis.
Jo biuras nurodė, kad susitikimas suplanuotas sekmadienį šioje pietinėje JAV valstijoje, kur D. Trumpas turi namus.
Rusija visada ieško priežasčių nesutikti.
Teritorijos, elektrinė
Dalis plano apima atskirus JAV ir Ukrainos dvišalius susitarimus dėl saugumo garantijų, atstatymo ir ekonomikos, kurie, pasak V. Zelenskio, keičiasi kasdien.
„Aptarsime šiuos dokumentus, saugumo garantijas“, – sakė jis.
„Dėl jautrių klausimų – aptarsime Donbasą ir Zaporižios atominę elektrinę, be abejo, aptarsime ir kitus klausimus“, – pridūrė Ukrainos vadovas.
V. Zelenskis šią savaitę minėjo, kad tarp Kyjivo ir Vašingtono vis dar yra nesutarimų šiais dviem klausimais.
Vašingtonas spaudžia ukrainiečius pasitraukti iš 20 proc. rytinės Donecko srities, kurią jie vis dar kontroliuoja. Tai pagrindinis Rusijos teritorinis reikalavimas.
Vašingtonas taip pat pasiūlė bendrą JAV, Ukrainos ir Rusijos kontrolę Zaporižios atominėje elektrinėje, kuri yra didžiausia Europoje ir kurią Rusija užėmė per invaziją.
V. Zelenskis sakė, kad galėtų atsisakyti daugiau teritorijos tik tuo atveju, jei Ukrainos žmonės tam pritartų referendume, ir nenori, kad Rusija dalyvautų atominės elektrinės valdyme.
Atrodo, kad Ukraina iš tikrųjų pasiekė tam tikrų nuolaidų naujausiame plane. Jame, pasak V. Zelenskio, neliko reikalavimo Kyjivui teisiškai atsisakyti siekio įstoti į NATO, taip pat ankstesnių sąlygų, kad nuo 2014 metų Rusijos užimta teritorija būtų pripažinta priklausančia Maskvai.
Kremlius penktadienį pranešė, kad užsienio politikos patarėjas Jurijus Ušakovas telefonu kalbėjosi su JAV pareigūnais ir aptarė derybas. Kremlius nepateikė išsamesnės informacijos ir nenurodė savo pozicijos dėl naujausio plano.
Maskva nerodo noro atsisakyti savo griežtų teritorinių reikalavimų – kad Ukraina visiškai pasitrauktų iš rytinio Donbaso regiono ir nutrauktų pastangas įstoti į NATO.
Rusija taip pat nori uždrausti Vakarų šalims dislokuoti taikos palaikymo pajėgas Ukrainoje, nori įvesti plataus masto politinius ir karinius apribojimus, kurie, Kyjivo nuomone, prilygsta kapituliacijai.
V. Zelenskis sakė, kad Ukrainos derybininkai tiesiogiai nebendrauja su Maskva, bet Jungtinės Valstijos veikia kaip tarpininkės ir laukia Rusijos atsakymo į naujausią pasiūlymą.
„Manau, kad oficialų atsakymą sužinosime artimiausiomis dienomis“, – sakė V. Zelenskis.
Jis skeptiškai kalbėjo apie tai, ar Maskva tikrai nori sustabdyti invaziją. „Rusija visada ieško priežasčių nesutikti“, – sakė jis.
