 Volodymyras Zelenskis susitiko su Donaldu Trumpu derybų dėl taikos Ukrainoje plano

2025-12-28 21:00
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) sekmadienį priėmė Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį savo rezidencijoje Floridoje ir surengė svarbias derybas dėl karo su Rusija užbaigimo.

Volodymyras Zelenskis ir Donaldas Trumpas
Volodymyras Zelenskis ir Donaldas Trumpas / JIM WATSON / AFP nuotr.

Abu lyderiai stovėjo prie „Mar-a-Lago“ kurorto ir kreipėsi į žurnalistus, ruošdamiesi aptarti naują pasiūlymą užbaigti konfliktą.

D. Trumpas susitikimo metu pareiškė, kad diplomatinės pastangos užbaigti karą Ukrainoje yra „baigiamajame etape“.

„Manau, kad esame labai, esame baigiamajame pokalbių etape, ir pamatysime. Priešingu atveju tai tęsis ilgai“, – sakė D. Trumpas, pridūręs, kad neturi galutinio proceso termino.

D. Trumpas sakė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas, su kuriuo jis kalbėjosi prieš pat susitikimą su V. Zelenskiu, yra labai rimtai nusiteikęs dėl taikos.

Jis pridūrė, kad bus sudarytas „tvirtas susitarimas“ dėl Ukrainos saugumo užtikrinimo, kuriame dalyvaus ir Europos šalys.

