Volodymyras Zelenskis: derybos su JAV buvo „nelengvos“, bet „produktyvios“

„Šie pokalbiai visada yra nelengvi, būsiu atviras su jumis. Tačiau tai buvo produktyvus pokalbis, buvo aptarta daug detalių, tikrai daug“, – sakė jis Vokietijos ir Ukrainos verslo forume.
Ukrainiečių lyderis taip pat paragino panaudoti įšaldytą Rusijos turtą „gynybai nuo Rusijos agresijos“.
Europos Sąjungai (ES) stengiantis susitarti dėl plano, kaip panaudoti šį turtą Kyjivui padėti, V. Zelenskis pažymėjo: „Šios lėšos turi tikrai ir visiškai pasitarnauti gynybai nuo Rusijos agresijos. Tai teisinga, tai protinga ir tai turi būti įmanoma.“
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) savo ruožtu pareiškė, kad galutinis ES plano dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainos gynybai finansuoti parengimas yra „svarbus klausimas“, kurį reikia nedelsiant išspręsti.
„Jei mums nepavyks to padaryti, bus keleriems metams, o gal ir ilgiau, smarkiai pakenkta Europos Sąjungos gebėjimui veikti ir mes parodysime pasauliui, kad nesugebame susivienyti ir veikti tokiu svarbiu mūsų istorijos momentu“, – sakė F. Merzas, kalbėdamas apie planą, kuris bus svarstomas šią savaitę vyksiančiame ES aukščiausiojo lygio susitikime.
Kiek anksčiau pirmadienį Berlyne baigėsi naujausias V. Zelenskio ir JAV pasiuntinių derybų ratas, jiems ir Europos sąjungininkams siekiant užbaigti beveik ketverius metus trunkantį Rusijos karą.
Deryboms pasibaigus, ukrainiečių derybininkas Rustemas Umerovas pareiškė, kad per dvi derybų su JAV dienas Berlyne buvo padaryta reali pažanga dėl Rusijos karo Ukrainoje užbaigimo.
Ukraina susiduria su Vašingtono spaudimu skubiai pritarti JAV tarpininkaujamam taikos susitarimui, kurio anksčiau siūlyti variantai kritikų vadinti itin palankiais Kremliui.
Naujausi komentarai