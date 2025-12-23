Ukrainos pareigūnai informavo prezidentą apie susitikimus su Trumpo atstovais

Buvo parengti kelių dokumentų projektai. Kaip informuoja „Ukrinform“, apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė V. Zelenskis.
„Jie produktyviai dirbo su prezidento D. Trumpo pasiuntiniais, ir buvo parengti kelių dokumentų projektai. Visų pirma, tai dokumentai dėl saugumo garantijų Ukrainai, dėl atsigavimo ir dėl pagrindinių šio karo užbaigimo gairių“, – pažymėjo V. Zelenskis.
Pasak jo, nuostatos šiame etape buvo nustatytos taip, kad atitiktų tikros karo pabaigos tikslą ir poreikį užkirsti kelią trečiai Rusijos invazijai.
„Kiekvienas derybų ir susitikimų ratas prisideda prie Ukrainos interesų apsaugojimo, ir mes tęsime šį darbą tokiu pat konstruktyviu būdu“, – pabrėžė prezidentas.
Jis taip pat padėkojo Europos partneriams už paramą ir veiksmų koordinavimą.
„Tikimės tęsti dialogą su Jungtinėmis Valstijomis. Labai svarbu, kad diplomatija visada būtų derinama su būtinu spaudimu Rusijai ir būtina parama Ukrainai. Kiekvienas Rusijos smūgis Ukrainai ir intensyvios Rusijos atakos fronto linijoje įrodo, kad Ukrainos įsipareigojimas nutraukti karą yra kur kas didesnis, nei Rusijos, o į tai turi būti atsižvelgta didinant pasaulinį spaudimą agresoriui. Dėkoju visiems, kurie palaiko Ukrainą!“ – akcentavo V. Zelenskis.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, prezidentas kiek anksčiau pareiškė, kad buvo parengtas pagrindinis taikos plano dokumentų projektų rinkinys.