Merzas: Volodymyras Zelenskis turi visišką Europos lyderių paramą

Jie kartu su NATO ir Europos Sąjungos (ES) vadovais nurodė, kad dirbs „glaudžiai bendradarbiaudami su Jungtinėmis Valstijomis dėl teisingos ir ilgalaikės taikos Ukrainoje“, teigiama F. Merzo atstovo spaudai išplatintame pareiškime.
V. Zelenskis šeštadienį atvyko į Halifaksą Kanadoje, kur susitiko su kanadiečių ministru pirmininku Marku Carney (Marku Karniu). Po susitikimo jie surengė vaizdo pokalbį su Europos lyderiais.
Sekmadienį V. Zelenskis Jungtinėse Valstijose turi susitikti su amerikiečių prezidentu ir aptarti, kaip užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą.