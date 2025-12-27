 Merzas: Volodymyras Zelenskis turi visišką Europos lyderių paramą

Merzas: Volodymyras Zelenskis turi visišką Europos lyderių paramą

2025-12-27 22:59
BNS inf.

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) šeštadienį pareiškė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis turi visišką Europos bei Kanados lyderių paramą prieš savo derybas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu).

Friedrichas Merzas
Friedrichas Merzas / Scanpix nuotr.

Jie kartu su NATO ir Europos Sąjungos (ES) vadovais nurodė, kad dirbs „glaudžiai bendradarbiaudami su Jungtinėmis Valstijomis dėl teisingos ir ilgalaikės taikos Ukrainoje“, teigiama F. Merzo atstovo spaudai išplatintame pareiškime.

V. Zelenskis šeštadienį atvyko į Halifaksą Kanadoje, kur susitiko su kanadiečių ministru pirmininku Marku Carney (Marku Karniu). Po susitikimo jie surengė vaizdo pokalbį su Europos lyderiais.

Sekmadienį V. Zelenskis Jungtinėse Valstijose turi susitikti su amerikiečių prezidentu ir aptarti, kaip užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą.

Šiame straipsnyje:
Vokietijos kancleris
Friedrichas Merzas
karas Ukrainoje
Volodymyras Zelenskis

